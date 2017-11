Ballı Tudor

Dün akşam oynanan maç bir kez daha gösterdi ki; Galatasaray'a gol atmak için yapılması gereken en öncelikli şey, rakip yarı sahada duran top kazanmak.

Keza; ne kadar eksik bir takım olursanız olun, ortalama boylarda onbir kişi kafayla gol atmayı başarabilirsiniz.

Alanyaspor'da, Wagner Love ve Fernandes'in yokluğu, Tudor'un en büyük şansıydı. Sahaya çıkmayı başaran M'billa maçın başında sakatlanarak takımını forvetsiz bırakıyordu adeta. Isınırken sakatlanan Tolga Ciğerci'nin yerine kendisini maçta bulan Yasin'in gol atması da cabası.

Tudor'a son birkaç yorumumda ''kumarbaz'' diyorum ya; bu şans bende olsa, ben de her gün kumar oynardım doğrusu.

İnsanın aklı almıyor; bu Rodrigues nasıl yedek kaldı? Gomis gibi forveti olan her takım, Rodrigues gibi kanat oyuncularına muhtaçtır.

Rodrigues'i bir kenara bırakalım, Yasin bile bu takımda oynar, Tolga'nın yerine.

Bu bağlamda; Galatasaray'ın üç maç ceza yiyen Feghouli'nin takıma dönüşüyle hayli rahatlayacağını düşünüyorum.

Her ne kadar beş gol atmış olsa da Tolga Ciğerci artık bu takımda sadece rotasyonda düşünülmesi gereken bir futbolcu bence.

Sonuçta; futbol, iyi futbolcularla güzel. Alanyaspor hayli eksik bir takımla çok zorlu bir deplasmanda silahsız kovboy gibiydi.



Kazanması imkansız

Buna karşın, Saffet Susiç gibi bir futbol adamı kenarda olunca, rakibin yedek kulübesinde Tudor gibi deneyimsiz bir maceraperestle bu maçın her sonuca gebe geçeceğini söylemiştim maçtan önce.

''Hoca'' demişken, Hüseyin Göçek Tzavellas'a kırmızı, N'diaye'ye sarı kartları gösteremedi ve bu da yetmezmiş gibi, karşılıklı iki penaltıyı es geçti.

Bu sezonun en kötü hakem performanslarından birisiydi. Laf lafı açıyor; bu sezonun en kötü taraftar performanslarından birisi de Galatasaray taraftarından geldi.

Latovleviçi'yi ıslıklayan sarı kırmızılı taraftarı yadırgamakla kalmayıp, kınıyorum. 37 bin kişi, takımınızı desteklemek için mi, yoksa moral bozmak için mi gittiniz tribüne.

Gücünüz Latovleviçi'ye mi yetiyor?

Galatasaray takımının Beşiktaş derbisinde kazanma ihtimali yok denecek kadar az.

Hele hele, ev sahibi bu maçı ''Şampiyonlar Ligi Standardı''nda oynarsa; İMKANSIZ..