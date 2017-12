AR-GE

Araştırma ve Geliştirme'ye kısaca AR-GE denir; son yıllarda, her sektörde hayli yaygın kullanılan bir terimdir.

AR-GE faaliyetleri çeşitli ihtimaller dikkate alınarak yapılan deneysel çalışmalardan oluşur.

Hızla gelişen ve değişen sektöre koşullarında, araştırma ve geliştirme ile kalite ve verimlilik artar. Bu ilerlemeyi bir kültür haline getiren kurumlar,üretim kalitelerini istikrarlı şekilde arttırırlar ve çağa ayak uydurmakla kalmayıp, sektörlerinde belirleyici konuma geçerler.

Futbolda da AR-GE çok önemlidir.

Bir ülkenin, bir ekolün, büyük bir kulübün, günümüzün futbol dinamiklerinde bu gerçeklikten uzak durması abestir.

Ülkemizin büyük markaları konumunda olan güzide kulüpleri, altyapı organizasyonlarını minumum düzeyde dahi gerçekleştirmekten acizdir. Sanırım, Tudor bu durumu bir fırsata çevirmek niyetinde. Tudor, hep söylediğim gibi büyük bir maceraperest, hatta kumarbaz… En masum sıfatla; AR-GE'ci…



Salı günü nasıl geçecek

Yalnız çok tuhaf bir şey var; Tudor, bu amacını, Lucescu, Daum gibi günü kurtaran teknik adamların, ülkemiz insanı ve medyasını hor gören tavrıyla yapmak istiyor. Sanırım o da bahsettiğim iki teknik adam gibi bizi ''keriz'' zannediyor. Dün Tudor; ''Türkiye'de iki popüler şey var; 1. 'Tudor istifa', 2. Sistem konusu. Yenilgi şimdi buna dayandırılacaktır.

Türkiye'de futbola bakış açısı bu. Bakış açınız bu" dedi.

Hırvat teknik adam, uzunca bir süredir devam eden berbat oyun ve alınan kötü sonuçlara gerekçe olarak ''astrolojik'' sebepler vs. kastetmiyorsa , açıkça şunu söylüyor; ''Suçlu futbolcular!'' Kusura bakmayın ama; bunu külahıma anlatsın. Yersiz taktik arayışları, Rodrigues-Gomis gibi takımdaki en iyi şeyi bozarak , puan farkını eritti.

Bunu artık herkes biliyor ve görüyor. Taraftar, medya, futbolcular, herkes… Peki ya; yönetim farkında mı, gelinen noktanın, bu hocayla şampiyon olunamayacağının.

Bence; evet… Bakalım, Tudor bu salı gününü de atlatarak G.Saray'da devam edebilecek mi? Yönetim, ''devam'' demek için her yolu deneyecektir. Bakalım Göztepe maçında takımın başında kim olacak?