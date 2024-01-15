Oyunu ve golü!

Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanına eksik bir kadroyla çıktı. Trezeguet ve Onuachu, Afrika Kupası'na gitti. Denswil, A. Ömür ve Bakasetas sakatlıkları sebebiyle yoktu. Fırtına eksik kadroyla sahaya çıktı.

Bordo-mavililer erken gol bulmasına rağmen her hafta olduğu gibi skoru koruma anlayışıyla oynadı. Neredeyse maçın genelinde Antalyaspor'un orta sahasını geçemediler.

Maçın ilk devresinde rakip ceza sahasında 5 defa topla buluştular. Yüzde 32 topa sahip oldular. Bu kadar baskı yedikten sonra 2. devre mutlaka bu savunma anlayışının değişmesi gerekirdi. Çünkü bu sıcağa kar dayanmazdı. Nitekim golü de yediler.

Trabzonspor bu kadar kendi yarı alanına çekiliyorsa mutlaka hızlı hücum çıkışlarında atletik, bire bir adam eksilten oyuncu tiplemesine ihtiyacı vardı. Visca buna uygun olsa da onun da eski performansı yok. Transfer mimarisinin yanlış olduğu da ortada.

Trabzonspor bundan önceki A.Gücü ve Samsunspor maçlarında neredeyse tam kadro sahadayken yine aynı oyun sıkıntıları vardı.

İkinci yarı oyundan düşüp fiziksel yetersizliği ortaya çıkıtğı gibi, istatistik verilerinde de hep rakiplerin daha üstün olduğu maçlar izledik. Antalyasporlu oyuncular 2 kişilik mücadele ederken Trabzonspor'da Benkovic ve Baniya haricinde ayakta kalan oyuncu yoktu.

Trabzonspor rakip ceza sahasında topla en az buluşan takımlardan biri. Şut sayıları da az. Bu kadar az şuttan gol üretebiliyorlar. Bu da Trabzonspor'un en büyük artısı

'Maçın özeti Antalyaspor'un oyunu Trabzonspor'un da golü vardı'. Bordomavillier oyunu erteleyip 1 puanı anca alabildiler