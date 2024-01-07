Soru işaretleri!

Trabzonspor, Ankara deplasmanında ama Ankaragücü seyirci cezası aldığı için tribündeki Trabzonspor taraftarının enerjisiyle sanki iç sahada oynuyormuş gibi bir görüntü vardı.

Tribünde deplasman taraflarını hissetmeyen Trabzonspor..

Benkovic ve Baniya yetersiz... Mendy ile Berat uyumsuz ve ikisi bir arada olmuyor...

Top ayağında bordomavililer hücum aksiyonu gerçekleştiremiyor.

Savunmadan pas yerine devamlı uzun toplarla Onuachu ile oynamak doğru değil..

Top rakipteyken ön alan presi, top Trabzonsporlu oyuncuların ayağındayken de kaptırıldığı yerde karşı pres anlayışı çok zayıf.

Maçın ilk devresinde Onuachu, Visca, Fontas, Bakasetas rakip cesa zahası içinde birer kez topla buluştular. Ve rakip ceza sahası içine kalabalık giremeyen etkisiz hücum görüntüsü var...

Bordo-mavililer 1-0 öne geçtikten sonra ilk devrenin bitimi ve ikinci yarının tamamında neredeyse skoru koruma oyununu tercih etmesi tabiiki bir büyük takım oyunu kesinlikle değil...

Sahada Trabzonspor galip gelmesine rağmen, bordomavililerde maçın yıldızı olacak bir oyuncu söyleyebilir miyiz; bu soru işareti!..

Trabzonspor galip gelmesine rağmen her hafta oyunu geriye gittiği gibi, bordo-mavili taraftarlar da bu oyundan memnun mu, bu da ayrı bir soru işareti!..

Abdullah Avcı'nın şu andaki tercihi oyun ve oyuncu geliştirmek değil, maçı kazanmak üzerine olduğu açıkça görülüyor. Bu açıdan bakıldığında alınan üç puan başarı olabilir ama farklı bir bakış açısından da bu ağır, yavaş, temposuz, kurgusuz oyunla nereye kadar gidilir? Aynı zamanda gelecek sene için de gerekli temellerin oluşması gerekiyor.

Ancak şu ana kadar saha içi yapısal bozuklukların da devam ettiği net şekilde görülüyor. Bütün bunlara çare bulacak kişi de Abdullah Avcı'nın kendisi, başkası değil.