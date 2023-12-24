Refleks

TRABZONSPOR'UN Başakşehir kadrosunun, geçen haftaki İstanbulspor'la aynı olması sanırım Abdullah Avcı'nın oynanan oyundan memnuniyetini gösteriyordu. Halbuki geçen hafta zaten takımın hücum edememe, saha içindeki birliktelikleri, hücum kombinasyonundaki eksiklikler net bir şekilde ortadaydı. Hala aynı 11'e çıkmak hem takım içindeki rekabeti öldürdüğü gibi hem de aynı şeyleri deneyip farklı sonuçlar almaya benzer.

Avcı'nın geldiğinden beri en iyi oyuncu ve oyuncu performansı G.Antep deplasmanındaydı. O maçı referans alıp oyunu geliştirmek gerekirdi. Aynı şekilde o zaman da söylediğim gibi bu oyunun sürdürebilirliği, Trabzonspor'un bundan sonraki yol haritası için çok önemli olacaktı.

Maalesef görünen hem galip gelinen İstanbulspor maçı hem de berabere biten Başakşehir maçındaki puanlardan daha önemlisi; tekrar geçmişteki Trabzonspor takımının fabrika ayarlarına dönmüş olması. Sanırım bu durum, şu anda en büyük sorun gibi görünüyor.

H H H

Yalnız Visca ile oynanan bir kanat oyunu ve bunun olumlu etkisiyle pozisyon bulma çabası, üstüne üstlük sakatlığı yoksa oyundan çıkması da Trabzonspor adına doğru olmadı. Bu arada Berat gibi temposuz, takımın oynadığı futbol gibi yana ve geriye oynayan bir oyuncunun orta sahada olması da oyunun temposunu belirleyemez.

Kaleci Uğurcan tüm topları Onuachu'ya uzun vuracaksa, Mendy'yi orada hibrit savunma dörtlüsünün merkezinde oynatıp, oyunu ortadan kurup çıkmak isteme fikrinin yalnız teoride kalıp pratiğe dönüşmediğini gördük. Böyle yaparak hem orta sahada 6 numara oyuncu sorunu yaşıyorsun, hem de onu gereksiz olarak savunmanın merkezinde kullanıyorsun.

Evet, ben bunun bir maçlık olmasından yana olduğunu daha önce ifade etmiştim, doğru bir stratejidir de...

Ama bunun sürekliliği hem takımın oynadığı oyun hem de orta sahadaki eksiklik nedeniyle Mendy'yi orada kullanmamak gerektiğini gösteriyor.

Trabzonspor'a gol lazımken Onachu'yu ayıp Enis'i sokmak ne kadar doğru? Orada büyük takım refleksi, yeri geldiğinde 2 hatta 3 santrforla oynamayı ve o cesareti göstermeyi gerektirir.