Daha önemli

Sumudica geldikten sonra Gaziantep'in en belirgin özelliği, öne geçtiği maçları kazanması, geriye düştüğü maçları ise kaybetmesiydi. Son iki haftada kaybedilen iki maçta da geriye düştüğü zaman top ayağında iyi hücum edemeyen bir Gaziantepspor vardı. Bu duruma karşı Trabzonspor'un yapması gereken şey maçın 0-0'da oynayıp ilk fırsatta öne geçmekti. Böylece hem kazanma ihtimali artacak hem de daha fazla pozisyon ve daha çok gol bulma şansı olacaktı.



Bordo-mavililerin geçen haftaki Kayserispor yenilgisinden sonra Gaziantep deplasmanında savunma ve hücumda birlikte oynayan, saha içi düzeni daha iyi olan bir atkım görünümündeydi. Trabzonspor özellikle ilk yarının son 20 dakikası ve ikinci yarıyla beraber oyunu genişletip Visca ve Trezeguet ile kanatlardan yüklendi. Oyun tercihini Onuachu gibi kaliteli bir pivot santrfora göre planlamak yerinde bir tercihti. Gaziantep'in geriye düştükten sonra kırılgan ve dağılmaya yakın olan yapısını bilen ve bu durumu doğru değerlendiren, saha içi disiplini ve coşkusu yerinde olan bordo-mavililer, zorlu Gaziantep deplasmanından farklı galibiyetle ayrılmayı bildi.



Mendy'nin Benkovic ve Baniya varken stoper oynamasının en büyük nedeni, Avcı'nın savunmadan pas şablonuyla çıkarken top tekniği olan pasör bir oyuncuyu burada kullanmak, bununla beraber hücumda ve savunmada oyun dengesini iyi kurmak istemesiydi. Mendy'nin savunma aksiyonlarında alacağı pozisyon bu yetersiz Gaziantep hücum oyuncularına karşı test edebileceğimiz bir oyun olmadığından, daha güçlü hücum eden takımlara karşı göstereceği performansa göre değerlendirmek daha gerçekçi olur.



Bordo-mavililerin bu maçta sahadaki en olumlu görüntüsü maçın herhangi bir anında puan kaybedecekmiş hissi vermemesiydi. Bu durum Trabzonspor için gelecek adına 3 puandan daha önemliydi.