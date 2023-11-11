OnuachuOVİC!

Trabzonspor, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı aldığı galibiyetin verdiği moralle, kongreye giden, ligde alt sıralarda bulunan, iyi top oynamayan Konya önünde maçın tabii ki favorisiydi. İlk 45 dakika Trabzonspor yüzde elli hücumlarını, kendi sol koridorundan düzenlemesi çok enteresan, hem sol bek Larsen sağ ayaklı, hem de önünde Visca... Orta sahada iki tane 6 numara Mendy ve Berat'la üç aşağı beş yukarı aynı profilde oynamak doğru değil. Burada tek altı numara tercih edilmesi gerekir. Fenerbahçe karşısında alınan galibiyette topu rakibe bırakarak, yüksek Onuachu'ya atılan toplarla bir oyun tercih etmişti Abdullah Avcı ama Konyaspor topu Trabzonspor'a bırakınca, ne pas dizisini doğru yapabildi ne bir hücum kombinasyonu.

Bordo-mavililer, organize edilmiş planlı, yerleşik set hücumuna yönlendiren Konyaspor savunmasına karşı, maçın hiçbir bölümünde doğru atak yapamadığı gibi oyunu genişletemedi, ikili ve üçlü oyunlar ortaya çıkmadığı gibi pozisyon üretmekte çok zorlandı. Bir de buna pres anlayışı iyi olmayınca rakip yarı alanda atak sürekliliği ve devamlılığı yeteri kadar olmadığından daha fazla geriye koşan takım çıktı ortaya. Tabii burada en önemli noktalardan biri de Fenerbahçe maçının verdiği rehavetle sahaya çıkan oyuncuların, temposuzlukları, vardı. Buna rağmen gecenin yıldızı Onuachu "İBRAHİMOVİCVARİ" attığı 2. golüyle geceye damgasını vurduğu gibi takımının da hayati bir üç puan almasını sağladı.