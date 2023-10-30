Kimlik

Trabzonspor, Abdullah Avcı'yla iyi oynamadan kazandığı Alanyaspor maçından sonra ligin belki de en zayıf takımlarından biri olan Karagümrük'le karşılaştı.

Bu, yeni başlamış bir teknik adam olarak Avcı'nın galibiyet alması açısından çok büyük şanstı.

Trabzonspor ilk 15-20 dakika ön alanda baskı uyguladı.

Ondan sonraki bölümde tekrar derinlemesine bir savunma yaparak geçmişteki Avcı dönemine benzer bir futbol oynamaya başladı. Öne değil yatay ve geriye oyun...

Geçmişteki futbol anlayışına ve fabrika ayarlarına dönen bir Trabzonspor vardı. Stoper ile forvet hattı arasında takım boyu özellikle de rakip ceza sahasına yakın oynadığı zaman çok uzundu.

Böyle bir oyunda kompakt bir hücum şekli ortaya çıkmıyor.

H H H

Maç kalesiz ve yatay şekilde oynansa, 10 pas 1 gol sayılsa kesinlikle galip gelir. Yoksa 90 dakika boyunca bu çok temposuz, ağır ve de hareketsiz oyun tarzıyla galip gelmeniz imkansız.

Abdülkadir'in son iki maçtır rakip ceza sahasında bir defa topla buluşmuşluğu yok. Karagümrük'te 19 yaşında Beşiktaş'tan gelen Emre 3. resmi maçına çıkıyor. Kaleye 1 tane isabetli şut yok. İşin tuhafı 70. dakikaya kadar Trabzonspor 1 korner atıp rakip kaleye hiç isabetli şut atamamasına rağmen Avcı ilk oyuncu değişikliği için 70 dakika bekledi.

Bu, hiç doğru değildi.

Eren ve Mehmet kenar beki olarak işi niyetli ama oyunun hücum tarafında ve finalinde yoklar. Avcı'nın istediği oyun dengesi, kontrolü tabii ki önemli ama bunu çok abartmamak gerekir. Takımı daha fazla serbest bırakıp öne gitmesini sağlayıp inisiyatif almalarını istemeli. Onları cesaretlendirecek güçlü bir oyun kimliği oluşturmalı.