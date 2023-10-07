Değiştiremez!

Trabzonspor'un kötü gidişe 'Dur' demesi açısından Adana Demirspor deplasmanında göstereceği performans, milli ara öncesi çok önemliydi.

Nenad Bjelica yine geçmiş maçlardan herhangi bir ders almadığı gibi, aynı şeyleri yaparak farklı sonuç bekledi. Bu düpedüz çok büyük hataydı.

Savunmanın kenar bekleri Larsen ve Eren Elmalı üretken değil. Orta saha seçimi haftalardır kötü olduğu gibi rakibin de doğru analiz edilmediği ortaya çıktı.

Çünkü ligimizin en hızlı orta sahayı geçen, öne doğru hücum geçişlerini en iyi yapan takımı Adana Demirspor'a karşı Berat Özdemir gibi temposuz bir 6 numara ile oynamak, Enis Bardhi ve Anastasios Bakasetas ile 11'de başlamak sıkıntıydı.

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Bakasetas takımın el freni olmuş. Devamlı hakemle konuşup çenesini yoracağına biraz da ayaklarını konuşturmalı. Fountas sol çizgide, orada oynayacak bir futbolcu değil. Tipik bir santrfor arkasında, 10 numarada oynayacak bir futbolcu. Visca da haftalardır formsuz.

Böyle olunca da Trabzonspor'un organize bir atağı olmadı. Özellikle Paul Onuachu gibi ceza alanı içinde etkili, uzun boylu pivot bir forvete kanat oyuncularından herhangi bir top gelmedi. Trabzonspor pozisyon bulmakta ve üretmekte ciddi sıkıntı yaşadı.

Ne Larsen ile Visca sağda, ne de solda Eren ile Fountas birbirini tamamlıyor. Bjelica'nın yine her maçtaki gibi 3 tane 10 numara oynatma sevdası anlaşılır gibi değil. 70. dakika oyuna müdahalesi çok çok geç.

Hem maçın başında hem de sonrasında farklı formasyonları farkılı futbolcularla oynayabilirdi.

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Takım gibi Bjelica da çok formsuz. Mantığı çok düz. Klasik bir antrenör profili çiziyor. Geldiğinden beri hiçbir zaman hem takıma eli değmedi.

Daha derin düşüncelerle farklı işler deneyip daha pragmatik bir hoca olduğunu göstermesi gerekir.

Büyük takımları çalıştırmanın hem temel hem de diğer meslektaşlarına göre fark yaratacak kuralı da teknik-taktik olarak liderliğiniz gibi farkınızı da ortaya koymanızdır.

'Fikrini değiştirmeyen insanlar hiçbir şeyi değiştiremezler'