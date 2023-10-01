Harita!

Trabzonspor geçen hafta Hatayspor karşısında kaybettiği 3 puandan sonra yalnızca mental anlamda değil oyun anlamında da daha organize olmuş bir reaksiyon vermeliydi. Taraftarlar da bunu bekliyordu. Trabzonspor gibi büyük bir takımın topu ve oyunu daha iyi kontrol ederek hücumda planlanmış kombinasyon çeşitliğiyle hücum etmesi gerekir. İlk devre Pendikspor'un topla oynama oranı yüzde 66 idi. Trabzonspor 7 kere Pendik ceza sahası içine girmişti. Dirençli olmayan orta saha profillerinden dolayı da bu bölgede topu kazanmak yerine hücum ataklarını kesmek için fauller yaptılar. Bordo-mavililerin orta saha ve hücum düzeninde oyun kurucu olarak Mendy'nin önündeki dörtlü hat Visca, Bakasetas, Bardhi ve Trezeguet'nin hiçbir katkısı yok.

Onuachu ve Mendy'ye hiçbir yardım olmuyor. Onuachu transfer edilmeseydi takımın nasıl gol atacağı tam bir soru işaretiydi. Mendy'nin önünde iki 8 numara Bakasetas ve Bardhi yanlış tercihlerdi. Bu orta saha üçlüsü birbirini tamamlayamıyor. Rakipler iki haftada çözüm üretti. Mendy'nin üzerine oyuncu göndererek oyun kurulumunu engellediler. Topu da hareketlendiren oyuncu olmadığı için hatlar arasındaki bağlantı kopuyor. Orta saha oyuncularının agresif olmamasından dolayı bütün yük de Mendy'nin üzerine kalıyor

Bahattin Şimşek, çok kötü maç yönetti. Pendikspor'un attığı ilk golde Midstjö, Mendy'nin ayağındaki topa dokunmadan önce sol kol ve omzunu sağ koluyla çevirip avantaj sağladıktan sonra topa dokunuyor. Yerden bir şey yok gibi görünüyor ama üst bölgede havada faul var. Mendy'nin atılışında da yine Midstjö yüzüne çok darbe gelmeden pozisyonu egzajere ederek kendini yere bıraktı. Zaten Bahattin Şimşek bunları görüp doğru müdahale etmedi. Alper Ulusoy da VAR odasında var mıydı yok muydu? Onu da sanırım kimse anlayamadı. Bjelica, bir an önce Trabzonspor'a hem hücum hem de savunmada daha farklı ve de güçlü bir oyun haritası bulmalı ve çıkarmalıdır.