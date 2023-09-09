Kuntz'un yanlışları

Bizim için Ermenistan maçı kazandığımız takdirde yüzde 80 oranla EURO 2024'e gitmek demekti. Böylesine eşiği atlayacağımız maçta Stefan Kuntz'un hem genel kadro hem çıkardığı 11, yaptığı oyuncu değişiklikleri A'dan Z'ye çok yanlıştı. Bu sene Roma'da 70 dakika forma giyen Zeki'nin ilk 11'de sahaya çıkması keza sezon başı kampına katılmayan, uzun süre takım arayan Atalanta'dan ayrıldıktan sonra Suudi Ligi'ne giden ve orada sağ bek oynayan Merih'in de oynaması, sol bekte Cenk'in Valencia'da üçlü dizilişte ilk 11 oynadığı gibi hiç sol bek oynamayıp, bu maçta o pozisyon da başlaması. Orta saha Salih Özcan gibi Dortmund menşeli bir oyuncu elinde iken, son haftalarda iyi oynamayan İsmail Yüksek tercihi, aynı şekilde F.Bahçe'de henüz hazır olmayan Cengiz'i çizgide tercihi ederken, Yusuf Sarı gibi sezonun en formda oyuncusunu hiç düşünmemesi, bununla beraber Barış Alper'in santrfor oynatılışı ancak açık alanda etkili olan, hiç takımı oynatabilecek bağlantı oyuncusu özelliğinin olmayışı... H H H

Formda olan Abdülkerim Bardakcı'yı Onur Bulut'u ikisini de tercih etmemesi gibi oyuna gireniyle çıkanıyla, çağrılmayan milli takım kadrolarıyla hala Kuntz'un Türk Milli Takımı'nı tanımadığı maalesef net ortada. İşin de tuhafı da oynadıkları Avrupa takımlarında bu kadar başarılı oyuncuların, milli takımda bir düzeni olmadığı gibi onlar da buna ayak uydurmakta zorluk çektikleri için kendi performans, potansiyellerinin aşağısında kaldıklarından diğer ülkemizde oynayan formda oyuncular bile bireysel ve takım halinde gelişip ileriye gideceklerine daha geriye gittikleri gibi gelişim de göstermedikleri net ortada. Milli Takımımız Kuntz'la beraber EURO 2024'e gitse bile; şu oyuncu kadrosunun, bu kötü performansıyla gruptan çıkması mucize olur.