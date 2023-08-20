Sinerji!

Ligin lk haftasında G.Saray ve Trabzonspor düşünülen seviyenin çok altındaydı. Nitekim de beklenilen derbi düşünülenden daha kötü oldu. Her iki takım da top ayağındayken organize olmakta, pozisyon üretmekte sıkıntı yaşadı. Bjelica takımını iyi analiz etmeli, hem de geçen seneden gözleme fırsatı da bulmuşken... Gomez'in ölüsü bile Umut'tan daha faydalı, Teklic soru işaret, Benkovic ile Kourbelis büyük takımı hedefe taşıyacak profiller değil. Bardhi'nin niye ilk 11 oynadığını anlamış değilim. Bakasetas savunmanın önünde oynamaz. İşin garip yanı da Bjelica'nın maç öncesi galip gelmemiz sürpriz olur açıklamasına anlam veremedim. Trabzonspor 4 büyük takımdan biri. Kendini galibiyete inandırmamış bir adam başarılı olmak için takımı nasıl ikna edecek? G.Saray, kapanan savunmaları açmakta zorlanıyor. Set hücumunda daha iyi organize olup, kaliteli hücum edip üretken olmalılar.

Torreira koyduğu enerjiyle neredeyse İcardi'yle beraber olmazsa olmaz konumda. G.Saray geçen sezon da istenilen seviyenin altında başlamıştı. Netice almasını biliyordu. Trabzon'a karşı kaybetme lüksü yoktu. Tribünlerin coşku ve enerjisiyle istenilen seviyenin altında olsa da kazanmasını bildiler. İcardi her zamanki gibi gecenin yıldızı olduğu gibi çok da klas bir oyuncu... Onu attığı gollerden ve kalitesinden daha farklı yapan şey tribünlerle ve taraftarlarla yaşadığı uyumdur. Taraftara yarattığı 'sinerji', onu golcü değil büyük oyuncu sınıfına geçirmiş durumda. Bunu her oyuncunun başarması da imkansız. Taraftara bu güven ve sinerjiyi vermek de çok farklı bir aura ister. O da İcardi'de fazlasıyla mevcut...