Yüksek vaat!

Sezonun geneline ve F.Bahçe derbisine baktığımızda G.Saray her zaman öne doğru koşan, rakibine az pozisyon veren, topu ve oyunu kontrol eden, savunma-hücum dengesini çok iyi kuran bir takım görüntüsündeydi. Ayrıca saha içi ve dışında takımın sosyal birlikteliği çok iyi sağlanmıştı. Bana göre şampiyonlukta büyük pay sahibi olan taraftarının tek sesliliği önemliydi. Tüm bunların toplamında fazlasıyla hak ettiği şampiyonluğu kazandılar. Fenerbahçe ile aradaki fark saha içi organizasyonu ve kalitesi tartışılmayacak kadar iyiydi. Geçen sene ligi son sıralara yakın bitirse de sarı-kırmızılılar yeni hoca ve yeni bir başkan ile tekrar şampiyon olma becerisini gösterdi. Bu anlamda çok farklı ve başarılı bir kulüp sarı kırmızılılar. Genlerinde bu var.

F.Bahçe'ye gelirsek... Jesus'a piyasadaki hocaların 5 katını ödeyip, geçen seneki iyi kadronun üzerine 10 transfer yaptı. Derbi kazanamadı. Jesus her fırsatta başka kulüplerle görüşerek gitmek istediğini gösterdi. İki Giresun, birer İstanbul ve Ümraniye maçlarında 9 puan verdikten sonra 'Şampiyon olmamızı istemeyen kesimler var' demek çok yanlış. F.Bahçe'nin yaptığı en büyük hata da hiçbir zaman öz eleştiri yapmaması, hep bahaneleri başka yerde araması. Algı ve suçlamak başarısızlığı kabul etmeyenlerin en büyük silahıdır. F.Bahçe 'Nerde, nasıl hata yaptık' sorusunu kendine mutlaka sormalıdır. G.Saray yüksek vaatle girdiği sezonda hedefe ulaşıp hak ettiği şampiyonluğa ulaştı. Yine yüksek vaatle sezona giren F.Bahçe için hayal kırıklığı oldu.