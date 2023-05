Fazlasıyla!

Fenerbahçe'nin bu sezon başladığı üç kulvardaki tek gerçekçi hedefi şu an için Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u rövanş maçında eleyerek finale kalmaktı. Sarı-lacivertliler özellikle maçın ilk yarısında Batshuayi'nin girdiği pozisyon haricinde pozisyon da üretemediler.

Bunun nedeni eldeki en tutarlı, sağlam, gerçekçi olan kupa finaline çıkmanın getirdiği baskı vardı.

Takımın üzerinde bu gerginlik ve stres ilk yarıda çok net görüldü.

Yapılan gereksiz pas hataları, telaşlı oyun, hücumda çoğalamama gibi bir çok saha içindeki ofansif parametreleri yerine getiremediler.

İkinci devre sarı-lacivertlilerin oynadığı oyun gece ile gündüz gibi fark vardı. Daha öne giden, pres yapan, hücumda çoğalan, hücum setlerini daha doğru yapan, daha dinamik, daha akışkan bir Fenerbahçe vardı sahada. Bu coşkulu oyun başlangıcı ve hücum arzusu beraberinde golleri de getirdi.

Willian Arao oynadığı iyi oynadığı iyi futbolla takımın oyun temposunu belirleyerek belki bu sezonki en iyi oyununu oynadı. Ferdi her zamanki gibi limitlerini zorlayarak, kalitesini de ortaya koyarak aldığı sorumlulukla galibiyetin kapısını açan oyuncuydu.

Yalnız savunma yerine 8 numara, 10 numara, hatta hücumda kanatlarda da Ferdi gibi yetenekli bir oyuncusu oynaması hücuma da sezon içindeki zaman zaman yaşanan sıkıntılı süreçte mutlaka daha olumlu yansırdı. Jorge Jesus'un bu sezon çok gereksiz savunmanın kenar beklerini kullanma ısrarını da çok anlamak mümkün değildi.

Valencia ile Batshuayi Fenerbahçe'deki en uygun birbirini tamamlayan ikili. Nitekim de alınan galibiyet ve geçilen turda hücum hattındaki kalitelerini koydular.

Zajc da her zaman Fenerbahçe orta saha-hücum puzzle'ının oyuncu özellikleriyle olumlu yönde tamamlayan bir oyuncu olduğunu bir daha gösterdi.

Fenerbahçe ikinci devrede ortaya koyduğu güçlü oyun ve yüksek kazanma arzusuyla turu fazlasıyla hakederek adını finale yazdırdı.