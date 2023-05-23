Test!

Trabzonspor ve Karagümrük'ün sezon başından beri halledemediği en temel sorunu savunma anlayışlarıydı. Bu da maç öncesi bize bol pozisyon ve bol gol vadediyordu. Nitekim de bundan bordo-mavililer en iyi şekilde yararlanmasını bilerek çok net ve farklı bir galibiyet elde etti.

Bjelica bazı denemelerden ve maceralardan vazgeçerek elindeki kadroyu hem formasyon, hem de oyun anlayışı anlamında Karagümrük karşısında en iyi şekilde sürdü. Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarındaki üçlüden vazgeçip dörtlüye dönmesi doğruydu.

Hırvat teknik adamın Hamsik, Umut ve Doğucan'ı ilk 11'de başlatmaması, cezası biten Bakasetas ve her zaman bu kadro içinde sahada olması gereken Trezeguet ile Gomez ile başlaması saha içine olumlu şekilde yansıdı. Bjelica geldiğinden beri Trabzonspor'un en yüksek konsantrasyon, disiplin, coşku ve yüksek enerjiyle oynadığı maçtı. Zaten bunun sonucu da sahaya çok olumlu şekilde yansıdı.

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Genç Arif iyi niyetli ancak biraz daha pozisyon bilgisini ve farkındalığını geliştirmesi gerekir.

Keza buna aynı şekilde önümüzdeki sene forma şansı bulmak istiyorsa Hüseyin Türkmen'i de ekleyebiliriz. Bjelica için ne kadar olumlu şeyler söylesek de en yakın maç tarihi bir hafta olan bir sürede Abdülkadir Ömür'ü, Gomez'i ve Visca'yı çok erken oyundan almasına anlam veremedim.

Çünkü vites yükseltmişken bordo-mavililer, oyuncu değişikliklerinden sonra oyun daha rölantiye döndü.

Bunun yanında Karagümrük'e de iki-üç tane pozisyon verdiler.

Tabii ki bu takımı Bjelica kurmadı. Gelecek sezon yeni bir başlangıç, yeni bir oyun anlayışı ve yeni transferlerle Hırvat hocayı test etmek ve değerlendirmenin futbol adına daha doğru olacağını düşünüyorum.