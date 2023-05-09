4, 3, 2, 1...

Galatasaray son iki maçta 5 puan kaybederek şampiyonluk için rakiplerini umutlandırdığı gibi moralman sıkıntılı günler geçirdi. Ancak sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'nin Giresunspor deplasmanında kaybettiği 2 puan bırakmasının ardından Başakşehir'i yenmesi halinde tekrar ipleri eline alıp ligin geri kalanını kontrol edecekti.



Belki de ligde bu sezon oynayacağı en önemli maça çıktı Galatasaray. Hatta daha ilerisine gidersek bana göre Başakşehir mücadelesi sarı-kırmızılılar adına şampiyonluk maçıydı. Tabii ki her zaman klasik bir ifade vardır. Matematiksel olarak rakiplerin ile arada gerekli farkı yakalamadığın müddetçe şampiyonluğu ilan edemezsin.



Ancak Galatasaray çok sıkıntılar çekse de zaman zaman Okan hocanın tartışıldığı krizli dönemler yaşasa da hakederek çok başarılı bir lig performansı ortaya koydu. Şunu net olarak söylemeliyim ki Okan Buruk ve öğrencileri geldikleri noktayı sonuna kadar haketti. Sezonun genelinde tabii ki yönetim, teknik kadro ve oyuncuların büyük emeği var ama bana göre Galatasaray adına en iyi performansı veren unsur tartışmasız taraftardı. Sarı-kırmızılı futbolseverler, takımını sonuna kadar iten ve destekleyen görüntüsüyle, ateşleyici gücüyle şampiyonluk yolunda en büyük pay sahibiydi.



Şampiyonluğun son haftaya kalmayacağı bir galibiyet aldı sarıkırmızılılar ve lig maratonunun da sonucu artık Galatasaray adına sanki hedefe varılmış gibi görünüyor. 3 puanlık sistemde her şeyin olabileceğinin ne kadar farkında olsak da "Galatasaray ipi göğüsler" düşüncesinin futbol kamuoyunda artık kabul edilebilir duruma geldiğini düşünüyorum. Dört maçı kalan Galatasaray şampiyonluk için geri sayıma başlamıştır; 4, 3, 2, 1!