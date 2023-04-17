Kağıt değil saha!

Trabzonspor-Beşiktaş maçının öyle bir ilk yarısı oynandı ki iki takım kalecisi Uğurcan ve Mert yere yatmadan oyunu tamamladılar. İki takım için de futbol adına söylenecek tek cümle yoktu. İkinci devre işlerin değiştiği pozisyon Trabzon lehine 60'ta Onur Bulut'un Larssen'e yaptığı müdahalede oldu. Trabsonlu oyuncuların verdiği reaksiyonla Volkan Bayarslan'ın kart göserdi.

Bunu anlayan bordo mavili takım yalnız bu olaya değil oyuna da isyan ederek saha içindeki coşkuları, kazanma tutkuları ve takım birlikteliğiyle Beşiktaş'ı kendi yarı alına ittikleri gibi çok fazla pozisyon üretip gol de kaçırdılar. Beşiktaş'ın en iyisi Mert ve Saiss olduğuna göre Güneş yönetimindeki en kötü 90 dakikaydı diyebiliriz. Şenol hocanın yaptığı değişiklikler Beşiktaş adına işleri daha kötüleştirip çetrefilleştirdi. Bundan sonraki bölümde de momentumu yakalayan, kazanmayı hak eden Trabzonspor sahada vardı. Maçlar 'kağıt üzerinde değil sahada' kazanılır. Beşiktaşlıların Trabzon'u kötü gidişatından dolayı nasılsa kazanırız moduyla maça çıktıkları gibi bu güç zehirlenmesiyle bir ara ne oynadığını bilmeyen, mücadelesi kazanma arzusu hemen hemen sıfır olan bi takım görüntüsüydeydi.

Trabzon belki bütün kulvarlarda havlu atmasına rağmen ligin bitimine az süre de kalsa bir derbi zaferiyle taraftarının gönlünü almak için özellikle ikinci yarı canla başla galip gelmek için takım halinde sağlam bir birliktelik ortaya koydu. Tüm ikili mücadeleleri neredeyse kazandıkları gibi saha içi porselaslonları ve enerjileri de çok yüksekti. Galibiyeti hak etmişlerdi.