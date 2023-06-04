Laf değil icraat

Laf değil icraat Trabzonspor, Alanyaspor karşısında maçın 1. dakikasından 90. dakikaya kadar maçı domine ederek farklı galibiyeti fazlasıyla hak etti. Burada esas sorulması gereken sorular, Abdullah Avcı dönemi ve Nenad Bjelica'nın gelişiyle saha içi ve saha dışında değişen temel unsurlar. Bunları irdelemek gerekir. 1- Avcı zamanı saha içinde takım olamadılar. 2- Abdullah Avcı hücumu düşünmeyen bir takım vardı. Bjelica ile futbolcular daha dinamik şekilde oynamaya başladılar. 3- Bjelica ile saha içi ve dışında iletişim daha iyi kuruldu. Oyuncuların öz güvenleri yerine geldi. 4- Bjelica ile beraber baskılı ama akıllı bir oyun oynayan, rakibe nerede ne yapacağını bilen, kendi ceza sahası önünde savunma yaparak değil, rakip yarı alanda üst bölgede oynamaya çalışan bir takım izlemeye başladık.



Trabzonspor'dan bir efsane geçti. Marek Hamsik (Grande) lakabıyla dünyanın bildiği yalnız saha içinde bir virtüöz değil aynı zamanda saha dışında çok düzgün bir karakter, futbolu bordo-mavili forma altında bıraktı. Geçen sene özellikle kazanılan şampiyonlukta en büyük pay sahibiydi. Bordo-mavili taraftarların gönlünde her zaman yer edecek. Futbolu gözyaşlarıyla bıraktı. Trabzonspor'da bu sene Abdullah Avcı zamanında işler daha çok lafla döndü. Ortaya somut bir oyun konamadı. Yapısal bozuklukları düzeltemedi. Bjelica ise Trabzonspor hedefsiz olsa da eldeki kadroyu iyi kullandı. Bjelica ile değişen en önemli şey insanlar 'lafa değil icraate bakar'. Bu anlamda Trabzonspor camiasına çok olumlu mesajlar verdiğini