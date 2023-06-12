Bakış açısı!

Fenerbahçe son 5 yılda Ali Koç döneminde futbol takımıyla hiçbir kupa kazanamamıştı. Sarı-lacivertliler, Başakşehir maçının kazanılmasıyla ilk kupasını almış oldu.

Maçın üç evresi olan iyi başlama, iyi devam etme ve iyi bitirme açısından rakibine göre daha iyilerdi. İlk yarıda maçın fişini çekmiş oldular.

Takım savunmasını iyi yaptılar. Ferdi'nin hücuma etkili çıkışları, Arao'nun iyi oyunu, Zajc'ın hücum desteği ve Batshuayi'nin bitiriciliği iyiydi. Arda da rakibinin kimyasını bozduğu gibi saha içinde genç yaşına rağmen takımına liderlik yaptı.

Jorge Jesus, iskelet kadroyu ilk 11 anlamında oturtma işlemini son haftalarda doğru uyguladı.

Oynadıkça birbirini iyi tanıyan, ezberi oluşan bir kadro vardı. Lig sonunda olması geç gelen doğruydu.

Türkiye Kupası, eksiklikleri, yanlış transferleri, bazı yerlerdeki gereksiz oyuncu yığılmalarını örtmemeli.

Aksine yeni sezon kurgusu için dersler çıkartılmalı. 5 yıldır olmayan transferdeki futbol aklının oluşması en önemli konu başlığı olmalı.

F.Bahçe, Avrupa Ligi'nde kötü performans vermedi. Lig ikinciliği ve Türkiye Kupası'nı kazandı. Bunlar, bir 'bakış açısı'yla olumlu geçen bir sezon gibi gösterebilir.

16 transfere rağmen en iyi oyuncuları bir sene önceden kalan Ferdi ve Arda'ydı. Jesus'un tek senede aldığı 7.5 milyon euro büyük bir teknik adamlık parası... Getirdiği oyuncuların sıradanlığı, futbolcularla sorun yaşaması, çoğu maçtaki korkak oyun kötü noktalar oldu. Ali Koç'un Jesus'a takımı anahtar teslim vermesi de büyük bir hataydı. İstanbul derbilerinde 1 puan alıp 10 gol yiyecekse bu kadar paraya gerek yok. Diğer antrenörlerden ne farkı kaldı ki o zaman...

İşlerin istenildiği gibi gitmediği kötü bir sezon oldu. İstenilen performansın altında kalan, kötü bir şampiyonluk yarışı geçiren sarı-lacivertlilere farklı 'bakış açısı'yla da bakıldığında bu görüntü ortaya çıkıyor.