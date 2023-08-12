Geç kalmadan!

Trabzonspor sezonun ilk maçında kendi evinde Antalyaspor'u ağırladı. Bordomavililer rakibine deplasmanda oynadığını hissettirmesi, iyi bir pres anlayışı ve taraftarın da tribünde yarattığı yüksel enerjiyle birlikte golü buldu. Eğer Bakasetes ilk bölümde son vuruşları daha iyi yapsaydı, farklı bir skorla da soyunma odasına gidebilirlerdi. İkinci yarı Trabzonspor'un yine geçtiğimiz sezonlardaki gibi skoru koruma hastalığı ortaya çıktı. Bu fabrika ayarlarına dönüş, Antalyaspor'u cesaretlendirdiği gibi konuk ekip zaman zaman çok net pozisyonlar da buldu. Trabzonspor 'şampiyonluk yarışında ben de varım demek istiyorsa' çok acil 5 veya 6 tane birinci sınıf oyuncu almalı. Sağ bek, stoper, orta sahada oyunu iki yönlü oynayabilecek çok kaliteli ve topla takımın temposunu belirleyecek bir usta ayağa ihtiyaç olduğu gibi; Cornelius ve Sörloth gibi uzun boylu, fizikli bir santrfor ile hücumda da çizgilere bire birde adam eksiltecek atletik, hızlı bir futbolcuya ihtiyaç var.

KALİTE ARTIRILMALI

Eğer bu oyuncular en kısa süre alınmazsa G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş ile şampiyonluk yarışı yerine; ligde Anadolu takımlarıyla dördüncülük yarışı verirler. Hem sahada oynanan oyun, hem de şu andaki yapılan transferlerin kalitesinin sahaya yansıması Trabzonspor adına olumlu olmadığı net bir şekilde ortada. Sezonun ilk başları her zaman zordur. Galip gelmek, üç puan almak, taraftar, yönetim, teknik kadro ve futbolcuların moral motivasyonu açısından çok önemlidir. Ama hem saha içindeki oyun dengesizliğini hem de oyuncu kalitesinin bir an önce giderilmesi şart. Bir de Trabzonspor bu sene Avrupa'da olmadığından; yarıştaki rakiplerinin böyle bir maç trafiği olduğu bir sezonun başlangıç bölümünü kendi lehine çevirip, planlamasını doğru yapıp, pozisyonunu da doğru almalı.