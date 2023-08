Eli değmedi!

Maç önünde Bjelica'ya Abdülkadir ve Denswil neden oynamadı diye soruldu. 'Maçı kazanacağım 11'le çıktım' cevabını verdi. Çıkan kadroya bir göz atalım: Uğurcan'ın transfer olması hem onun hem de Trabzonspor açısından daha hayırlı olurdu. Bütün rakipler Larsen'in bölgesini maden bulmuş gibi kullanıyor. Baniya ve Benkovic'in, Denswil'den artı özellikleri yok. Eren geldiğinden beri dağınık... Siopis'in yerine gelen Kourbelis daha kötü bir 6 numara. Bakasetas'ın forvet arkası değil derin oyun kurucu oynamasını haftalardır anlamış değilim. Teklic, 10 numara alınıp sağ çizgide oynatılıyor. Hayatında 3 maç belki de solda oynamayan Visca'yı burada oynatmak yine hata... Umut'un yetersizliği göze çarpıyor. Bardhi sevdasını da anlamadım. Abdülkadir gibi adam eksilten ismi kulübede tutmak anlaşılır değil.



Sanırım çıkan kadro kazanacak değil kaybeden ilk 11 kadrosuydu. Planı, savunma ve hücumda saha içi parselizasyonu kötü olan Trabzon'un fizik kalitesi de düşüktü. Bjelica geçen sene bitime iki ay kala geldi, takımı daha iyi tanımalı. Oyun anlayışı, fikri, olmadığı gibi benim sistemim 4-3-3 diye dillendirmişti. Anlam verememiştim. En son ülkemizdeki Şampiyonlar Ligi finalinde 60 saniyede M. City ve İnter'in 6 kere rakamsal formasyon değişikliklerini, farklı rakamlar ortaya çıkan görsel analizleri seyretmiş biri olarak en önemli unsurun Bjelica'nın kazandıracağı oyun felsefesi ve kültür olduğunu söyleyebilirim. Bunlar futbol adına çok anlamsız konuşmalardır. Trabzonspor'un yapılanlar gibi değil daha kaliteli transferlere ihtiyacı var ama Bjelica'nın geçen yıldan bu seneye kadar takıma elinin değmemesi daha büyük bir sorun olarak gözüküyor.