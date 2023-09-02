İki genç keyif verdi

Trabzonspor son 2 maçını kaybetmişti. Kasımpaşa karşılaşması ligdeki geriye kalan hedefleri açısından daha sezonun başı olmasına rağmen önemliydi. Bu şekilde sezonun ilerleyen bölümünde hedef belirleyecekti.

Maça çok iyi başlamayan bordomavililer attıkları golle beraber saha içinde daha özgüvenli, birlikte hareket eden, daha iyi mücadale eden, birbirlerinin açığını kapatan, kazanma arzusu üst seviyeye çıkan bir görüntüye büründüler. Zor geçeceği düşünülen bir maçı kendi lehine çevirmesini bildiler.

Özellikle iki tane genç oyuncu Mehmet Can Aydın ve Enis Destan'ın başarılı performansını seyretmek keyif vericiydi. Enis uzun boylu, sırtı dönük oyunlarda etkili bir oyuncu. Çok hareketli oynadı.

Arkadaşlarına alan yarattığı gibi, hücum bölgesinde topu tuttu. Yeri geldiğinde rakibine faul yaptırarak takımının rakip yarı alanda kalmasını ve dinlenmesini sağladı. Mehmet Can da ortaya koyduğu enerjiyle, kademe anlayışıyla, saha içi dinamizmiyle Enis ile beraber takıma yüksek enerji verdi.

İki genç oyuncu buldukları şansı son 2 haftadır en iyi şekilde kullandılar.

İleriye dönük olumlu mesajlar verdiler.

Bu hem onlar hem de takım açısından çok önemliydi.

H H H

Trabzonspor'un bir galibiyetle birçok eksiği tabii ki bir anda giderilmedi. En önemlisi takıma 3-4 tane kaliteli transfer yapılmalı. Bu takımın istenilen seviyeye gelmesi için gerekli.

Trabzonspor'un seviyesini belirleyeceği maç zirve yarışı için milli aradan sonra oynayacağı Beşiktaş karşılaşması. Onlar için bir test olacaktır. Bordo-mavililer milli araya deplasmanda alınan farklı galibiyetin moraliyle girerek hem oyun eksiklerini en iyi şekilde giderip, transferler de yaparak Beşiktaş maçına daha hazır hale geleceklerdir.

Trabzonspor için en önemlisi de son 2 maçtaki o vurdumduymazlık, skoru kabullenen görüntü yerine saha içinde daha disiplinli, motivasyonu yüksek bir profil çizdiler. İleriki haftalar için de umut verdiler.