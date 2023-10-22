Büyük oyuncu!

Galatasaray - Beşiktaş derbisi siyahbeyazlılar için daha önemliydi. Yenilgi, Beşiktaş için üst üste üçüncü sezonda kasım ayını görmeden lige havlu atmak anlamına geliyordu. Beşiktaş için bu erken finaldi. Galatasaray'ın ise milli ara dönüşü ne reaksiyon vereceği, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçı öncesi oyuncuların performansı merak ediliyordu. Özellikle ilk yarıda Galatasaray'ın daha üstün bir görüntüsü vardı. İlk yarıda etkin görünen sarıkırmızılılar, daha farklı bir skorla soyunma odasına gidebilirdi. Galatasaray'ın ön alan presine üç kez yakalanan Beşiktaş, ücüncüde Mert'in hatalı pasıyla kalesinde golü gördü.

30'da da Mert'in kırmızı kart görmesi Beşiktaş için işleri daha da zorlaştırdı. İkinci yarıda Beşiktaş'ta Masuaku ve Chamberlain'in girmesiyle Beşiktaş orta sahada topa daha çok sahip oldu, kenarlardan da iyi geldi. Nitekim gol de sol kenardan gelişen atakla atıldı. Beşiktaş bu golle oyuna ortak oldu. Ancak Beşiktaş savunmasındaki Amartey-Colley ikilisinin felaket kötü oyunu derbinin en dikkat çeken notlarından biriydi. Okan hocanın 11 tercihi ve oyuncu değişiklikleri Manchester United maçında ne kadar doğruysa, bu maçta o kadar yanlıştı. Çünkü orta sahada ve hücumda topu hareketlendirecek, oyunu sete çevirecek bir kadro profili yoktu. Yalnız pres yapıp direkt hücum geçişleriyle gol arayan bir organizasyon vardı. Galatasaray Beşiktaş derbisini kazandı ama Okan hocanın bu maçtan çıkarması gereken dersler var. Beşiktaş Mert'in goldeki pas hatası, kırmızı kartı ve Hadziahmetovic'in gereksiz elle oynamasıyla bireysel hatalarla derbiyi kaybetti. Galatasaray'da ikinci yarı içgüdüsel, spontane bir oyun sergiledi. Yükü her zamanki gibi İcardi omuzladı, hem hocasını hem takımını bir kez daha kurtardı ama bu nereye kadar devam edecek! İcardi 'büyük oyuncu' ama o da bir insan, robot değil!