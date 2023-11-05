Doğru kurgu

Fenerbahçe'nin derbi öncesi eksikliği, takım omurgasını teşkil eden üç oyuncunun sakatlıktan dolayı oynamayışı, güçlü yönü de 19 maçtır galip gelip moral motivasyonun ve psikolojik üstünlüğün elinde olmasıydı.

Trabzon cephesinin olumlu tarafı Avcı'nın gelmesiyle son iki maçta 4 puan alması ve gol yememesiydi. En büyük eksikliği ise özgüven ve cesaretlerinin az oluşuydu.

Trabzonspor maçın herhangi bir anında puan kaybedecekmiş hissi vermemesi, böyle kritik derbilerde Abdullah Avcı'nın rakibine göre takımını iyi hazırlaması, stratejisini, oyun planını ve saha içi organizasyonunu çok doğru yapıp bunu da takımını uygulatması; sarı-lacivertlilerden daha iyi olduğu net bir şekilde sahada görüldü.

Taktiksel dayanıklılığı ve oyun stratejisine sadık kalan bir bordo-mavili takım vardı sahada. Trabzonspor son iki maçta iyi oyunlar oynamasa da; özellikle derbi öncesi takımı maça olumlu yönde motive ettiği gibi, saha içi isteğini, yardımlaşmasını, coşkusunu ve de agresifliğini en üst seviyeye getirmeyi başardı.

Zorbay Küçük'ün anlamak mümkün değil. İsmail ilk sarı kartı görmeden önce zaten iki tane rakip takım oyuncusunun ayağına basarak sarı kartı hak etmişti. Oyundan daha önce ihraç edilmeliydi. Onuachu'nun attığı golde de 'forma çekme var' diyerek golü iptal edip, Tadic'in Mehmet tarafından formasından çekilmesine penaltı veriyorsan eğer; o zaman Onuachu'nun da attığı golü, forma çekme var diye iptal edemezsin. O golü vermesin.

Bu iki hatalı karar Zorbay Küçük'ün standardı olmayan ve de kötü bir maç yönettiğinin net göstergesi oldu.

Trabzonspor dersini iyi çalışıp, savunmadan pas şablonuyla çıkmayıp, Uğurcan'ın uzun vurduğu toplarla F.Bahçe savunmasını hataya zorladı. Aynı zamanda sahipsiz topları da alıp sarı-lacivertlilerin yarı alanına yerleşmesini bildi. Trabzonspor'un aldığı üç puan ve bu önemli galibiyetteki en temel özellik, rakibine göre saha içinde savunma ve hücumdaki doğru oyun kurgusuydu.