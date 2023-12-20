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Reha Kapsal

Reha Kapsal

20 Aralık 2023 | Çarşamba

Tutarsız!

Geçen haftaki Ankaragücü- Rizespor maçında, Ankaragücü başkanının futbol adına doğru olmayan davranışlarından sonra futbola hafta sonu ara verilmişti. 8 gün sonra yeniden sahalara döneceğimizi düşünürken yeni bir olayla daha karşılaştık. İstanbulspor-Trabzonspor maçı 73. dakikada İstanbulspor Kulüp Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun takımı sahadan çekmesiyle yarıda kaldı. Yarıda kalmış bir maç için de teknik ve taktik değerlendirme yapmak doğru olmaz. Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun tepki olarak takımı sahadan çekmesi bence Trabzonspor'a karşı değil Türkiye Futbol Federasyonu ve Başkan Mehmet Büyükekşi'ye karşı bir tepkidir. Tabii ki bu şu anda karışık ve kaotik durumda olan futbol gündemimiz yeni bir kaos ve çıkmazın içine sünmüştür.


Dünya üzerinde her gün yüzlerce maç oynanıyor, bir o kadar da hakem hatası oluyor. Takımı sahadan çekmek pek karşılaştığımız bir durum değil. Ecmel Sarıalioğlu'nun kararını ne kadar doğru olduğuna da kamuoyu karar verecektir. Tabii ki takımın hakkını savunacaktır ama bu takımını sahadan çekmek değil, oyunu durdurmak hiç değil. Ecmel başkanın verdiği bu yanlış karar futbolu daha sıkıntılı günlere sürükleyecektir. Esas kendini savunacağı ve haklı gerekçelerini sunacağı yer Futbol Federasyonu ve kurulları olmalıydı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'tutarsız' kararlarının bu gündemleri yarattığını düşünüyorum. Trabzonspor'un Mete Kalkavan isyanından sonra Futbol Federasyonu yetkililerinin "Bir daha maç vermeyeceğiz" deyip bir hafta önce Trendyol 1. Lig'de VAR hakemliği, bu hafta da Başakşehir- Sivasspor maça görevlendirmesi, ardından 1. Lig'de ertelenen maçlarla lige devam edilmesi, Süper Lig'de ise bir hafta atlanması gibi birçok hatalı karar verildi. Bu dengesiz tutumla futbolun marka değeri nasıl korunup, nasıl geliştirilecek? Çok yakın zamanda da yayın ihalesinden kulüplerin beklediği o rakamlar nasıl alınacak?

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Mete Kalkavan, Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Başakşehir, Süper Lig, İstanbulspor, Trendyol 1, Trabzonspor, Ecmel Sarıalioğlu, Ankaragücü, Rizespor, Ecmel Faik Sarıalioğlu, Sivasspor

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