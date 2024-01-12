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Reha Kapsal

Reha Kapsal

12 Ocak 2024 | Cuma

İki parçalı!

Trabzonspor ve Abdullah Avcı, istatistiksel açıdan başarılı bir puan ortalaması tutturmasına rağmen, topa sahip olduklarında nasıl hücum edecekleri ve organize olacakları konusunda belirsizlik vardı. Bordo-mavililerin, Samsun gibi ligin zayıf takımlarından birine karşı sergileyeceği performans, Trabzonspor taraftarının en çok merak ettiği konulardan biriydi.
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İlk devrede bordo-mavililerin topa yüzde 60 oranında sahip olması, 8 defa rakip ceza sahasında topla buluşması, iki tane duran top dışında pozisyon üretememesi ve rakip ceza sahasında sayısal olarak üstünlük sağlayamaması, hücum kombinasyonlarının çeşitliliği eksikliğinin açık bir göstergesiydi.
İkinci yarıda oyunun dengesi bozulduğu gibi, 51. dakikada Samsunspor 2-2 beraberliği yakalayabilirdi. Bununla birlikte dört tane pozisyon kaçırdıkları gibi bir topu da direkten döndü. Tabii ki Trabzonspor'un ikinci devrede, ilk yarıya göre daha fazla pozisyon kaçırdığını da belirtmek gerekir.
İkinci devre, ilk yarının aksine akıl kaybolduğu, duyguların öne çıktığı bir mücadeleye dönüştü.
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İşin en ilginç yanı, Uğurcan'la birlikte önünde defans 4'lüsü ve orta sahada Mendy ve Berat'la birlikte 7'li bir savunma ve orta saha kuran Trabzonspor'un bu kadar çok pozisyon vermesiydi.
Ayrıca öndeki dört oyuncuyla genellikle gol arayan bordomavililer bu 'iki parçalı' oyunla attığından daha fazlasını kaçırdığı gibi hak ettiği 3 puanı da aldı.

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Etiketler :
Berat, Samsun, Trabzonspor, Mendy, Uğurcan, Samsunspor, abdullah avcı

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