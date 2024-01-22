Moral ve enerji

GALATASARAY-Trabzonspor derbisinden önce F.Bahçe'nin Samsunspor'a 2 puan kaybetmesi, Cimbom açısından maçın önemini daha yüksek seviyeye getirdi.

Aynı zamanda motivasyon sağladı. Sarı-kırmızılılar ilk 13 dakikada bulduğu golle oyunun inisiyatifini eline aldı.

Özellikle Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper ve Zaha gibi açık alana hızlı hücum eden atletik oyuncularıyla da istediği oyun ortamını böylece sağladılar.

Kerem Demirbay son haftalardaki yükselen formunu, Trabzon'da da gösterdiği gibi Barış Alper de enerjisiyle takımına hücumda olumlu katkı sağladı.

Zaha'nın şimdiye kadar santrfor pozisyonunda denenmemesi de enteresan çünkü C.Palace'ta 2021-22'de 12 gol 1 asistle oynadığı zaman attığı gollerin çoğunu santrforda bulmuştu.

Zaha, "İcardi yoksa ben buradayım" mesajını verdi.

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Galatasaray takım halinde sahanın her yerinde iyi mücadele ettiği gibi takım savunmasını da en iyi şekilde uyguladı.

Trabzonspor'un genel kadrosunda ilk 11'indeki Onuachu, zaman zaman oynayan Trezeguet ve Bakasetas olmasa da bu kadar kötü oynamalarını bir açıklaması olamaz.

Top ayağında oyuncuyla, topun önündeki oyuncu topluluğun saha içinde, işin en tuhafı ne yapacağını bilememesi, hücum organizasyon ve planlarını yalnız top ayağındayken Uğurcan'ın vuracağı, Enis'e uzun toplar ve dönen topları alıp hücum etme düşüncesi, bu da yalnız teoride kalıp pratiğe de dönüşmedi. Tek geriye kalan gol bulmak için; duran top kullanmalarıydı. Nitekim de bu şekilde de golü buldular.

Maçı başından sonuna kadar fazlasıyla hak eden Galatasaray, rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan kaybettiği haftada önemli galibiyet alarak ligdeki geriye kalan haftalar için "moral ve enerji" kazandı.