Yanardağ Ordusu!

Galatasaray, Konya'da ilk yarıda maçı koparmasını bildi.

Oyunun belli bölümlerinde rakibine pozisyonlar da verdi Galatasaray.

Ama 'uzay golcüsü' Osimhen'i durdurmak neredeyse imkansızdı.

Öyle de oldu zaten! İlhan Palut, hafta içinde bütün çalışmalarını Osimhen'i durdurmak üzerine kurmuş belli ki.

Osimhen'le bire bir oynayan her oyuncu, sertliğe başvurarak Nijeryalı golcüyü etkisiz hale getirmeye çalıştı.

Dediğim gibi onu durdurmak, kazma ile dağı delip tünel açmak kadar zor!

Sonuç olarak Konyaspor da Osimhen'i durduramadı.

Galatasaray aradığı golü duran toptan buldu. Sara'nın ortasına iyi yükselen Osimhen, iki Konyasporlu oyuncunun markajına rağmen kafayı vurdu ve Galatasaray'ı öne geçirdi.

Galatasaray öne geçtikten sonra Konyaspor tamamen oyun disiplininden koptu ve kontrolsüz bir şekilde sarıkırmızılı takımın üzerine gelmeye başladı.



Galatasaray kalesinde pozisyonlar da buldu Konyaspor! Bu pozisyonların birinde Muleka'nın kafa vuruşunda top direkten döndü.

İlk yarıda Uğurcan Çakır, fantastik kurtarışlar yaparak oyunu tutmasını bildi.

Cimbom'un son haftalardaki yükselen yıldızı Yunus Akgün, Batrakov'un pasında rakip kaleye bir füze göndererek, takımını rahatlatan isim oldu.

Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğunda sol stoper olarak görev yapan Singo, bazı pozisyonlarda zamanlama hatası yaptı.

Konyaspor özellikle Sallai'nin kanadından Galatasaray kalesinde pozisyon aradı, buldu da ilk 45'te.

Galatasaray maçın ikinci yarısına öyle bir oyun iştahı ile başladı ki… Sanki ilk yarıda Galatasaray hiç gol atmamış da skor 0-0 gibi bir hırs… İkinci yarının hemen başında Leao, karşı karşıya pozisyonda Deniz Ertaş'ı geçemedi.



Galatasaray'ın 'altın çocuğu' Batrakov, orta alandan aldığı topla hareketlendi, hızla Konyaspor ceza sahasına girdi, sert bir vuruşla skoru 3-0 yaptı.

Batrakov'daki yükseliş sürüyor. Her maç biraz daha güzelleşiyor oyunu Batrakov'un!

Son 5 maçta 3 gol atıp, 1 asist yaptı Galatasaray'ın 10 numarası Batrakov… Maç boyunca Konyaspor kalesinde gol arayan Leao, sonunda Galatasaray formasıyla ilk golünü attı.

Leao, Baniya'nın çelmesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Cihan Aydın, korner kararı verdi. VAR'dan hakeme pozisyonu izleme tavsiyesi geldi.

Cihan Aydın izledi ve penaltıyı verdi. Normal şartlarda Galatasaray'ın penaltıcısı Osimhen! Ama Osimhen topu eline alıp, Leao'ya verdi.

Leao da Osimhen'in bu jestine, ince davranışına penaltıyı gole çevirerek teşekkür etti.



Galatasaray'ın hücum hattı, dün akşam Konya'da bir makine düzeni ile tıkır tıkır işledi.

Sarı-kırmızılı futbolcular, adeta bir yanardağ ordusuna dönüştü ve Konyaspor'u yıkıp geçti.

Sarı-kırmızılılar, hiç zorlanmadan Konya'da farka gitti, bir o kadar da gol kaçırdı.

Okan hoca da dakikalar 60'ı gösterirken silahlarını dinlendirmek için kenara aldı.

Tam beş değişiklik birden yaptı Okan Buruk!

Uzun süredir performansı nedeniyle eleştirilen Sara, dünkü maçın hem savunma tarafında hem de hücum aksiyonlarında çok başarılıydı.

Etkili futbolunu iki asistle süsledi Sara. Maçta Galatasaray 5+1 oyuncu değişikliği yaptı.

Çünkü Konyaspor kalecisi Bahadır Güngördü, beyin sarsıntısı geçirip oyundan çıktığı için sahadaki takımlara ekstra bir oyuncu değişiklik hakkı veriliyor.

Yani +1 oyuncu değişikliği devreye girdi. Galatasaray da dünkü maçta bu hakkını da kullandı.

Lider Galatasaray, Konya'da da kazanarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız geçti.