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Anasayfa Mustafa Çulcu Net penaltı
Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

31 Ekim 2026

Net penaltı

Galatasaray savunma güvenliğini bırakmadan Stuttgart maçını düşünerek fazla efor sarf etmeden üç puanı alıp gideyim havasındaydı. Orta alanı iyi kullandı. Konyaspor'un baskısını rahat kırdı, rakip alana geçmekte ve üretmekte hiç zorlanmadı. Konyaspor'un az da olsa etkili olduğu anlarda bir topunu Uğurcan çıkardı bir topu direkten döndü. Son haftaların yükselen performansı Yunus muhteşem jeneriklik bir gol attı. Leao geldiğinden bu yana en iyi maçını oynadı ve oyununu golle taçlandırdı. Galatasaray yüksek isabetli pas oyunu ile rakibini çok koşturdu, yordu ve oyundan düşürdü. Batrakov her maç üstüne koya koya oynuyor izleyenlere keyif veriyor gollerini atmaya devam ediyor. Oyunun kontrolünü elinde tutan Galatasaray etkili oyun ve farklı galibiyetle Stuttgart maçına yüksek moral ve özgüvenle çıkacak.

Maçta 6. dakikada ayakkabı değişikliğinden dönen Leao'yu oyuna alma anı hakem-4.hakem işbirliğinde kaosa dönüşecekti. Gol olmaması hakemler adına şanstı! Bu pozisyonda sakatlanan kaleci Bahadır oyuna devam edemedi 40'da çıktı. Bir hata nelere mal oldu! 12'de Osimhen'in golünde ofsayt ve faul yok gol temiz. Uğurcan'ın kurtardığı pozisyonda Eren'in sol kapalı koluna gelen top penaltı olmaz. Devam doğru. Devre arası Deniz Türüç sarıdan sonra şartları bayağı zorladı. 52'de Leao-Baniya pozisyonu net penaltı. Hakem sahada çözemedi veremedi VAR müdahalesi yedi. Verdiği uydurma faullerin yanında bu tartışmasız net faul. Ekranda bu kadar neyi izliyorsun? Daha ilk bakışta net penaltı. Cihan Aydın'ı zora sokan pozisyon yoktu. Penaltı da imdadına VAR yetişti.

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