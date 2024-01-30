Oyun ve skor

Trabzonspor kendi gibi formsuz olan Kasımpaşa'yı ağırlarken rakibin teknik direktörü cezalı olduğu için kulübede değildi. Bir de iki tane 17 yaşında geleceği olan ama çaylak ve hata yapabilecek Kasımpaşa'ya karşı bu bölgeyi bile zorlamadılar. Saha içinde herhangi bir plan hazırlığı da yoktu. Hem oyuncu kalitesi hem de kırılgan yapısına rağmen Kasımpaşa gibi bir takıma böyle kötü oynamak ve mağlup olmak Trabzonspor açısından oyununun gelişmediğini gösteriyor.

Takımın saha içi rolleri ve oyuncuların bireysel ve takım performansının yetersizliği ortaya çıktı. Oynanan temposuz ve isteksiz futbol, oyun zihniyetinin son haftalarda hastalıklı bir yapıya bürünmesi böylesine zayıf takım takıma karşı da göründü. Fernandes eldeki stoperlerden de kötü. Berat her zamanki gibi ağır ve risk almayarak oynuyor fakat devamlı da ilk 11'de şans buluyor. Bardhi, Fountas, Eren ve Mehmet saha içinde sorumluluk alıp fark yaratacak oyuncular değil. Yine de Kasımpaşa gibi kadro kalitesi Trabzonspor'dan kötü bir takıma karşı 3 gol yemesi açıklanabilecek bir durum değil. Geçtiğimiz haftalarda Trabzonspor kötü oynadığında oyun yoktu skor vardı. Gelinen noktada 3 haftadır oyun da olmadığı gibi artık skor da yok. Gelinen noktanın en büyük nedeni, oyun olmadığı halde bazı maçların kazanılması, eksiklerin halının altına süpürülüp yok sayılması ve bunların gözardı edilmesidir.