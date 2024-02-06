Saha senaryosu

F.Bahçe ve G.Saray'ın farkı

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray güçlü kadro yapılarıyla diğer tüm takımlara tüm istatistiklerde büyük bir fark attı. Böylesine bir farkın oluşmasında temel neden nedir? Ligimiz zaten İskoçya ligine döndü. Orada nasıl Celtic ile Glasgow Rangers varsa bizde de Fenerbahçe ve Galatasaray var. Lig yarışı tamamen bu iki takım arasında geçiyor. Bunun en büyük nedeni yapılan transferlerin kalitesi. İki takım da gerçekten çok güçlü kadrolar kurdular. Onun için Süper Lig'de oluşan bu iki takımın istatistikleri diğer takımların çok önünde. Ama ortaya çıkan bu verilerin tüm gerçeği de yansıttığını düşünmüyorum. Çünkü bu iki takımın aldığı bir futbolcunun maliyetine Anadolu takımları tüm kadroyu oluşturuyor. Bazı büyük maçları baz alarak bu istatistikleri öyle değerlendirmek gerekir. Madem bu iki büyük takımın ligde bu kadar fark oluşturan istatistikleri var, ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan ve 0-0 sona eren derbide niye kötü ve kısır bir futbol vardı? Çünkü güçlü oyundan daha çok güçlü oyuncu kadroları ve kaliteleri var. Bu ikisini kesinlikle birbirine karıştırmamak gerekiyor.

BÜYÜK REZALET

Enis Bardhi'ye yapılan penaltıyı hakem Kardeşler ile VAR'daki Çetin'in görmemesi imkansız! Derbinin 3 yıldızı var: Semih Kılıçsoy, Arda Kardeşler ve Alper Çetin. Trabzonspor yönetimi, Beşiktaş derbisinin hakemlerine isyan etti. Bardhi'ye yapılan hareketteki penaltıyı hakem Alper Ulusoy ve VAR'daki Alper Çetin nasıl es geçti?

MHK'deki en büyük sıkıntı, ceza ve ödülün nasıl olduğu veya olacağı ile ilgili bir fikrinin olmaması. Bu sistemi uygulamaması MHK'deki adaletsizliğin en net göstergesi. Hakem atamalarının performansa bakarak olması gerekir. Kişilerin gücüne göre değil. Hak edene maç verilir. Başarılı ile başarısız insan aynı kuraya girmez. Başarısız olanlar hemen ayıklanır. Ancak MHK senelerdir başarısız hakemleri ödüllendiriyor. Çünkü bir standardı yok. Arda Kardeşler'in ceza alanında Svensson'un Bardhi'ye yaptığı hareketi görmemesi imkansız. Hem formasından çekiliyor hem de diz darbesi var. Ama herhalde penaltıyı Bardhi'nin forması üstünden çıkmadığı için vermedi! Sonra da Rashica'nın Mendy'nin formasını çekerek faul yapması ve ardından Trabzonspor'un yediği gol. İki faulü de atlayan Arda Kardeşler'e VAR'daki Alper Çetin'in müdahale etmesi gerekirdi. 'Gel şunları monitörden izle' demesi şarttı. Ama Çetin'in Kardeşler'i çağırıp izletmemesi inanılır gibi değil. O zaman VAR'a, bu hakemlere bu kadar ücret ödemeye gerek yok ki. Arda Kardeşler'in bana göre aklı iki şeyde kaldı. Başakşehir maçında Bahtiyar Zaynutdinov'un, Opoku'nun dirseği ile hastanelik olması. Burada kırmızı kartı atladı Kardeşler. İkincisi de son iki haftadaki Adana Demir ve Sivasspor maçlarında Beşiktaş'ın iki net penaltısının verilmemesi. Beşiktaş da haklı olarak bunu dile getirdi. Bu iki olayın Arda Kardeşler ve Alper Çetin'i etkilediğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Derbiyi Beşiktaş kazandı. Tebrik ederiz. Bana göre derbinin üç yıldızı vardı. Genç Semih, Arda Kardeşler ve Alper Çetin.

LİG SONUNA KADAR SÜRER

Bu iki takımın yıldızları zaman zaman formsuzluk yaşasa da o kadar güçlü oyuncuları var ki kazanmayı biliyorlar. Her iki takım için de bıçak sırtında giden yarış lig, sonuna kadar sürer. Bir takım öbürüne 5-6 puan fark atarsa psikolojik üstünlüğü de kesinlikle eline almış olur.

HERKES KENDİNE ADALET İSTİYOR

Beşiktaş-Trabzonspor maçında yine hakem skandalları yaşandı. Tüm takımlar hakemlerden şikayetçi ama hiçbir şey değişmiyor. Neden?

Bu hakemlerle ilgili tüm kulüplerin mağduriyeti var. Bu düzenin değişmesi için Merkez Hakem Kurulu'nun yapısının ve kurullarının özgür olması gerekir. Senelerdir TFF başkanları değiştiğinde ya da MHK'de değişimler olduğunda hep büyük takımlar bu kurullara güçleri doğrultusunda kendi tarafına yakın kişileri yerleştirdiler. Bunun da tek nedeni orayı kontrol etmek, o takımın hakkını savunmak ve aynı zamanda sıkıntılı bir süreç yaşandığında da kendi çıkarları doğrultusunda karar vermesi için genelde atanan kişiler bunlar. Yani bir şekilde oraya gelenler de bu diyeti ödemek zorunda. Bunu kulüpler de oraya gelenler de çok iyi biliyor. Böyle bir oluşum olduğu zaman zaten adalet ve haktan bahsetmemiz imkansız. Yani herkes kendine adalet istiyor. Önce bu atamalara kulüplerin karışmaması, kontrol etmeye kalkmaması gerekiyor.

SEMİH HERKESİ HEYECANLANDIRDI

Semih Kılıçsoy yalnız Beşiktaşlıları değil, bana göre tüm futbol kamuoyunu heyecanlandıran bir futbolcu. Yere sağlam basması, çabukluğu, dinamizmi, her iki ayağıyla topa vuruş tekniğinin iyi olması ve eksik yönlerini giderecek bir oyuncu görüntüsü sergilemesi kendi adına en önemli artıları. A Milli Takımımız'ın EURO 2024'teki kadrosunda olacağını düşünüyorum. Hatta millilerimizin hücum hattının Arda Güler, Kenan Yıldız, Semih Kılıçsoy'dan oluşması sürpriz olmaz. Bayağı da keyifli ve güzel olur.