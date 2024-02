"Sorumlu İsmail Kartal"

Tabii ki Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında büyük bir avantajı kaybetti. Samsunspor'un ardından 2 puan da Alanyaspor'a bıraktı. Bir de Fenerbahçe'nin Galatasaray deplasmanına gideceğini düşünürsek ibre şu anda çok az sarı-kırmızılı takıma kaymış durumda. Ama unutmamak da gerek, 2 puanlık fark çok büyük değil ve daha oynanacak 13 maç var. Ligde yarış benim düşünceme göre son haftalara kadar devam edecek. Çünkü her iki takımın güçlü oyunu yok ama güçlü ve yetenekli futbolcuları var. Bu futbolcuların problem çözme yetenekleri ve maçın gidişatını her an değiştirme potansiyelleri de var. Ancak biz Fenerbahçe'nin kaybettiği avantajın nedenlerine bakalım. Fenerbahçe'deki en büyük sıkıntı İsmail Kartal hocanın geçen sezon Jorge Jesus'un yaptığı hataları tekrarlaması.

Geçen yıl Fenerbahçe'nin kaçan şampiyonluğunda en büyük hatalarından biri Jesus'un getirdiği oyuncular üzerinde ısrar etmesi, kendi aldığı futbolcuları sürekli oynatıp rekabeti oluşturamamasıydı. Bunun sonucunda da futbolcuların güvenini kazanamamıştı. İsmail Kartal da aynı yoldan ilerliyor, aynı hataları tekrar ediyor. Hep aynı futbolcuları sahaya sürüyor, kadro derinliğini doğru bir şekilde kullanamıyor. Takım içinde rekabeti oluşturamıyor. Bazı futbolcuların kötü oynamasına rağmen formasının garanti olması, her ne kadar arkadaşlık bağı güçlü de olsa takım içinde rahatsızlık oluşturabilir. Bu adaleti sağlayacak kişi İsmail Kartal'dır. Bu oyuncular sadece Türkiye Kupası'nda forma giymek ya da cezalı ve sakat isimlerin yerine sahada yer almak için transfer edilmemişlerdir.

Esasen yüksek kaliteli bu futbolcuların birbirleriyle rekabete girip onların performansını daha üst seviyeye çekilmesi gerekir. Bu da zaten başarıya ulaşmadaki en büyük etkendir. Bir de İsmail hoca, Samsunspor maçında yaptığı oyuncu değişikliklerindeki hatalarının etkisinde kalmış gibi gözüküyor. Hatalarını tekrarlıyor. Bunun yanında Henrique ve Emre Mor gibi oyuncuların devre arasında gönderilmesinin de büyük hata olduğunu düşünüyorum. Umut Nayir'in oynayabileceği bir takıma gitmek istemesi doğal. Ama onu ikna edip kalmasını sağlamak esas önemli olan ve farkı yaratan teknik adam becerisidir. Tüm bunları yan yana koyduğunuzda İsmail Kartal'ın süreci iyi yönetemediğini görüyoruz. Ligin boyu kısaldıkça teknik adamların üzerindeki baskı artar.

Onun için bu süreci doğru yönetmek, takımı yarışın içinde tutmak farklı bir teknik adam yeteneğidir. Bana göre şampiyonluk yarışı şimdi başlıyor. Bu sezon kaybettiği 11 puanın 9'unu evinde yitirmesi şanssızlığa bağlanamaz. Ayrıca en son kasım ayında forma giymiş Kent'in Alanyaspor maçının en kritik dakikalarında kurtarıcı olarak sahaya atılması da hataydı. Alanyaspor'un hocası Fatih Tekke, takımı iyi hazırlamıştı. 90 dakika iyi oynattı ve hak ettiği puanı almayı başardı.

MEUNIER KALİTESİ!

Trabzonspor devre arasında tek transfer yaptı. Meunier, Avrupa'da en üst seviye kulüplerde futbol oynamış, Belçika Milli Takımı'nın formasını senelerce giymiş, saha içinde nerede ne yapacağını bilen akıllı ve olgun bir oyuncu. Profesyonellik disiplini de en üst seviyede. Böyle bir oyuncuyu almak sadece saha içinde değil, dışında da takıma önemli katkılar sağlayacaktır. Pozisyon bilgisi iyi olduğu gibi hücumdan savunmaya, savunmadan da hücuma nerede ne zaman geçeceğini bilen iyi bir oyun hafızasına sahip. Hatta yeri geldi sıkıştığınızda Belçika Milli Takımı'nda sağ stoperde görev yapmış bir oyuncudur. Oralarda da kullanılabilir.

Trabzonspor'un 5 maç sonra galip gelmesi tabii ki moral açısından önemliydi. Onuachu ve Pepe'nin dönecek olması tabii ki katkı sağlayacaktır. Yalnız Trabzonspor hücumları genelde bireysel oluyor. Tabii ki yeri geldiğinde oyuncuların kendi becerilerini sunmaları önemlidir. Ama bunun sayısının çok olması sıkıntı oluşturabilir. Pas dizisini artırmalı ve hücum kombinasyonlarındaki çeşitliliği çoğaltıp daha fazla rakip ceza alanı içine daha fazla oyuncuyla girmeli.

KUŞ SÜRÜSÜ GİBİ HAREKET ETMELİ!

G.Saray, Sparta Prag'a karşı kuş sürüsü gibi hareket ederek oynamalı. Yani hücumda ve savunmada birbirine yakın durmalı. Sabırlı oynamalı ve pres yapmalı Galatasaray Sparta Prag karşısına çıkıyor. İki maçlık bir ayak bu ve sarı kırmızılı takım, Avrupa tecrübesi ve başarıları ile tartışmasız favoridir. Prag genel olarak 3'lü dizilişlerle oynadığı gibi top ayağındayken 3-5-2, 3-4-3 gibi varyasyonları var.

Top rakipteyken de 5-4-1, 5-3-2 gibi savunma konumlanmaları var. Sarı kırmızı takım, hep 5'li savunma hattına hücum etmekte sıkıntılar yaşadı. Bu takımlar karşısında üretken olamadılar. Örneğin Molde ve maçın sonlarına doğru dizilişini değiştiren Kopenhag'a karşı da aynı sorunu yaşadıkları gibi pozisyon da çok üretemediler. Bununla beraber ligimizde Sivasspor ve Gaziantep FK karşılaşmaları da zor geçti. Çünkü bu iki takım da aynı dizilişle savunma yaptı. Bu da Cimbom'un üretken olmasının önüne geçti. Pozisyon üretiminde de zorlandılar. Prag'ın fizik kalitesi, oyun disiplini iyi. Belirli bir sistemi var ve bunu senelerdir oynuyor. Oyun ezberini oturtmuş. Aslan, kaliteli takım ile karşılaşacak. Onun için sarı kırmızılılar, yüksek konsantrasyonla, sabırlı oynayarak, her zamanki gibi rakibe uygulamayacağı ön alan baskısıyla beraber özellikle de topun kaptırıldığı anda geçiş hücumları yememe adına karşı presi iyi yapmalı. Hücum ve savunmada birbirine yakın oynamalı, bir kuş sürüsü gibi hareket etmeliler.

SANTOS DEVAM EDEMEZ!

Beşiktaş, top ayağındayken bir büyük takım gibi hücum edemiyor. Son 5 maçta yalnızca iki gol atan, hücum zenginliği hemen hemen hiç olmayan, futboluyla taraftarına keyif vermeyen bir takım görüntüsünde. Ama Santos gibi bir teknik adam alıyorsanız bunları düşünmeniz gerekiyordu. Çünkü yıldızlar topluluğu Portekiz Milli Takımı'nda genelde 0-0, 1-0 ya da uzatma penaltılarıyla kazanılan Avrupa Şampiyonluğu. Ondan sonra en iyi jenerasyonu da 3 turnuvada en kötü şeklinde kullandı ve başarısız oldu. Keza Yunanistan Milli Takımı'nda da turnuva futbolu oynatan bir görüntüdeydi.

Polonya'da da aynısını yaptı ve başarısız olduğu için gönderildi. Beşiktaş'ın yapısal bozukluklarına ne hücum ne de savunma anlamında düzeltme adına eli değmiş değil. Eğer bu başarısız görüntü sezon sonuna kadar devam ederse Beşiktaş yeni sezona Santos'la başlamayabilir. Bunun da gözardı edilmeyeceğini düşünüyorum. Yeni transferlerden stoper Worrall çok sıradan, sert, agresif bir oyuncu. Oyunu kurabilen pasör bir stoper değil. Muci, Kayserispor maçında hücum hattında rakibi tehdit eden, top ayağına geldiğinde heyecanlandıran iyi bir profil çizdi. Santos onu bile sağ çizgide başlattı. Hayatının yüzde 90'ını 10 numarada oynamış bir ismi farklı bir yerde kullanmak hataydı. Muci 10 numarada oynadığı zaman takımın anahtar oyuncusu olabilir. Al Musrati de Kayseri'de az bir süre alsa da kalitesi tartışılmayacak bir isim. İlk 11'de oynamaya başladığı zaman, orta saha Santos tarafından doğru kurgulanırsa yanında Gedson ve Muci ile önemli katkı sağlar.