Rota oluşturuldu

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Galatasaray için beklenenden kolay bir maç oldu. Maç günü takıma dahil olan Osimhen her zamanki gibi muhteşemdi. Attığı golle perdeyi açmasından daha da önemlisi, kazanılan penaltıda topu Leao'ya vermesiydi. İlk yarıda skor 2-0'a geldikten sonra Uğurcan, Eren'in ters vuruşunda topu çizgiden çıkarırken becerikli, Muleka'nın üst direğe nişanladığı kafasındaysa şanslıydı.

İkinci yarı zor geçebilirdi ama Batrakov'un Leao'dan beklenen golü atmasıyla Okan Hoca ve tüm Galatasaraylılar rahatladı.

Derken Leao, kazandırdığı penaltıyı çıkmaza attı ve fark dörde çıktı.

Artık sahadaki futbolcular dahil tüm sarı kırmızılılar Stuttgart maçını düşünüyordu.



Konyaspor kalecisinin sakatlığı nedeniyle ilave oyuncu değişikliği nedeniyle elde edilen ekstra hakkını da kullanan Okan Hoca, altı yedeğini birden iki etapta sahaya sürdü. Artık maça başlayan 22 kişinin 12'si değişmiş bambaşka bir maç vardı sahnede. Artık sezon öncesi kimsenin kimseyi üzmek istemediği bir hazırlık maçı izliyor gibiydik.

Galatasaray'da oyuna sonradan girenlerin en iyisi Sane'ydi sanki.

Singo, fena değildi ama onu esas sağ bekte merak ediyorum.

Sara, kötüye gidişine bir 'dur' demiş gibiydi. Stuttgart'ı yenecek bir Galatasaray, tüm camianın Beşiktaş derbisine ve 2027'ye dair umutlarını kabartacaktır.

Ama unutulmasın; önce bir de enteresan geçmesi muhtemel bir Amed maçı var.

30 Kasım'daki derbiye kadar oynanacak Stuttgart ve Amed maçları, Okan Hoca için kariyerinin en önemli dönüm noktalarından biri olacak.