Trabzonspor'un 11 eksikle gittiği Başakşehir deplasmanında özellikle genç kaleci Kağan'ın performansı merak ediliyordu. Tabii bir de buna Nwakaeme, gibi Trabzonspor'un oyun aklı olan, rakip yarı alanda hücum organizasyonunu kurgulayan, yeri geldiğinde takımın temposunu yükseltip, yeri geldiğinde düşüren önemli bir ismin de olmayışı, hücumdaki çeşitliliği etkileyeceği ortadaydı. Bordo-mavililerin iki stoperi Edgar, Hugo ve orta saha merkezindeki Flaviyo'yla Berat'ın iyi oyunu özellikle Başakşehir'i merkezden hücum yapamasına neden olduğu gibi sağ bek Kamil Ahmet'le, sol bek Faruk Can'ın da dengeli iyi oyunları, zaten kaleye gelmeyi hiç düşünmeyen Başakşehir'in başlamadan da ataklarını, bu dengeli orta saha merkezi ve savunma dörtlüsünün yaptığı savunmayla da kalelerine top ancak uzatma dakikası 90+4'te geldi, bunu da Kağan başarıyla çıkarmasını bildi.

Hem Trabzonspor hem de Türk futbolu adına ilerisi için büyük kazanç. Aynı şekilde Faruk Can da eğer eksikleri de giderilirse o da bordo-mavililerde uzun seneler oynayacak bir oyuncu profilinde. Hücumda Yunus Mallı çok etkisizdi. Bakasetas'la oyun hareketliliği az olduğundan özellikle orta saha-hücum geçişlerindeki hem bireysel hem de takım olarak etkinliğinin fazla olamamasına neden oldu. Bir de buna Djaniny'nin ve Ekuban'ın her pozisyonda bireysel olarak kendi kafalarına göre oynayıp, disipline saha içinde uymamaları, 3-5 oyuncuyu her pozisyonda geçmeye çalışmaları, çok yanlış olduğu gibi diğer arkadaşlarına karşı da saygısızlıktı. İki oyuncu da çok dar alan becerisi olan, tekniği güçlü oyuncular da değil. Esasen saha içinde iyi performans vereceklerse; iki oyuncunun da kendi futbol özelliklerini bilerek daha basit oynayıp savunma arkasına koşu yapmaları gerek.

Bir de Trabzonspor'un hücum organizasyonlarında Kamil Ahmet ve Faruk Can, sağ bek, sol bek olarak daha derinlikli almaları gerekirdi topu. Rakip 4-5-1 gibi Trabzonspor'dayken pozisyon aldığında, iki kenar beki hücuma daha fazla çıkıp kenar oyunlarında da Ekuban sağda, solda da hücum hattında Yunus'un daha içeride top alıp, koridor da açmaları gerekirdi. Bu da olmayınca hücumda kanatlardan pozisyon bulamayan bir oyun görüntüsü ortaya çıktı. Daha fazla direkt ve bireysel hücumlarla bordo-mavililer gol bulacaktı. Bunu da oyuna giren Yusuf Sarı, bireysel becerisiyle, her maçı kredisiz şekilde çıkan, zirve yarışından da kopmak istemeyen Trabzonspor'a, attığı golle belki 3 puandan fazlasını kazandırdı.

Trabzonspor'daki saha içindeki değişimin net göstergesi; takımda bu kadar oyuncu eksikken yine de oyun hafızası oluştuğundan bu alınan 3 puanda kişilerden daha çok oyunun başarısıdır. Trabzonspor'da oluşan saha içi görüntüsünde; başarıda ve istikrarda en önemli özellik haftaya, "KİMİNLE OYNAYACAĞI DEĞİL NE OYNAYACAĞI ÖNEMLİ".Bir futbol takımında bireysel oyuncu kalitesi çok önemli ama merkezinde oyuncular değil oyunun olması gerektiğini bordo-mavililer özümsemiş. Trabzonspor, saha içinde eksiği olabilir ama oyun eksiği, oyun anlayışı eksikliği yaşamadığından 3 puanla sahadan ayrılıp şampiyonluk yarışı içinde kalmasını bildi.