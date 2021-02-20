Önemli!
Trabzonspor'un 11 eksikle gittiği Başakşehir deplasmanında özellikle genç kaleci Kağan'ın performansı merak ediliyordu. Tabii bir de buna Nwakaeme, gibi Trabzonspor'un oyun aklı olan, rakip yarı alanda hücum organizasyonunu kurgulayan, yeri geldiğinde takımın temposunu yükseltip, yeri geldiğinde düşüren önemli bir ismin de olmayışı, hücumdaki çeşitliliği etkileyeceği ortadaydı. Bordo-mavililerin iki stoperi Edgar, Hugo ve orta saha merkezindeki Flaviyo'yla Berat'ın iyi oyunu özellikle Başakşehir'i merkezden hücum yapamasına neden olduğu gibi sağ bek Kamil Ahmet'le, sol bek Faruk Can'ın da dengeli iyi oyunları, zaten kaleye gelmeyi hiç düşünmeyen Başakşehir'in başlamadan da ataklarını, bu dengeli orta saha merkezi ve savunma dörtlüsünün yaptığı savunmayla da kalelerine top ancak uzatma dakikası 90+4'te geldi, bunu da Kağan başarıyla çıkarmasını bildi.
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***Bir de Trabzonspor'un hücum organizasyonlarında Kamil Ahmet ve Faruk Can, sağ bek, sol bek olarak daha derinlikli almaları gerekirdi topu. Rakip 4-5-1 gibi Trabzonspor'dayken pozisyon aldığında, iki kenar beki hücuma daha fazla çıkıp kenar oyunlarında da Ekuban sağda, solda da hücum hattında Yunus'un daha içeride top alıp, koridor da açmaları gerekirdi. Bu da olmayınca hücumda kanatlardan pozisyon bulamayan bir oyun görüntüsü ortaya çıktı. Daha fazla direkt ve bireysel hücumlarla bordo-mavililer gol bulacaktı. Bunu da oyuna giren Yusuf Sarı, bireysel becerisiyle, her maçı kredisiz şekilde çıkan, zirve yarışından da kopmak istemeyen Trabzonspor'a, attığı golle belki 3 puandan fazlasını kazandırdı.
***Trabzonspor'daki saha içindeki değişimin net göstergesi; takımda bu kadar oyuncu eksikken yine de oyun hafızası oluştuğundan bu alınan 3 puanda kişilerden daha çok oyunun başarısıdır. Trabzonspor'da oluşan saha içi görüntüsünde; başarıda ve istikrarda en önemli özellik haftaya, "KİMİNLE OYNAYACAĞI DEĞİL NE OYNAYACAĞI ÖNEMLİ".
Bir futbol takımında bireysel oyuncu kalitesi çok önemli ama merkezinde oyuncular değil oyunun olması gerektiğini bordo-mavililer özümsemiş. Trabzonspor, saha içinde eksiği olabilir ama oyun eksiği, oyun anlayışı eksikliği yaşamadığından 3 puanla sahadan ayrılıp şampiyonluk yarışı içinde kalmasını bildi.
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