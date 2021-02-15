İki farklı devre

Böyle ağır zeminlerde ikili mücadelenin öne çıkacağı oyunlar olur. Bu yüzden rakiple aynı dili konuşmak gerekir.

Bunu ilk devre Galatasaray, çok iyi bir şekilde sahada uyguladı.

Rakibine hem baskı yaptı, hem ikili mücadelelerde ayakta kaldı.

Galatasaray'ın ilk yarı hücum ettiği alan tempo yapmaya müsaitti.

Bunu Galatasaray, kendi lehine çevirmesini bildi. İlk 26 dakikada 12 şutta 9 isabet sağladı. Bu devrenin özeti; Ertuğrul ile G.Saray arasında geçen bir oyun oldu.

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Mohamed iyi bir santrfor, yerden ve havadan etkili. Üzerine oyun ve sayı (gol) getirecek kalitede bir oyuncu. G.Saray uzun zamandan beri rakiplere tehdit oluşturacak santrforunu bulmuş oldu.

İlk yarı Galatasaray, sahadan çok etkilenmezken, Kasımpaşa hayatında ilk kez böyle bir saha görüyor ve oynuyor gibiydi.

Galatasaray çok kontrollü oynarken, Kasımpaşa çok kontrolsüz bir oyun sergiledi ilk yarı.

İkinci devre Galatasaray'da bu hava şartları için yumuşak oyuncular Gedson ve Emre Kılınç oyundan düştü.

Bir de buna Babel de eklenince orta saha ve hücum hattındaki etkinliği gitti sarı-kırmızılıların.

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Bu da ilk yarı üretkenliğinin ikinci yarıda ortadan kalkmasına neden oldu. Muslera'nın yan topta yaptığı zamanla hatasıyla Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Bundan sonraki dakikalarda oyuncu değişiklikleriyle oyun Kasımpaşa yarı alanına yığıldı.

Bu baskının sonucu Mohamed'in penaltı golü geldi.

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Özellikle ikinci yarı saha zemin şartları ağırlaşınca oyun bir ara kör dövüşüne döndü.

Yapmak oyunlarının değil bozmak, oyunlarının devreye girdiği bir karşılaşma oldu.

Sarı-kırmızılılar, ikinci yarı zaman zaman oyundan düşse de, oyunu kontrol edemeseler de bireysel oyuncu performansıyla golü bulmasını bildi.

Böylesine kötü hava ve zemin şartlarında sarı-kırmızılılar, 3 puanı zorlansalar da aldılar.

Sarı-kırmızılılar, 'iki devrede de farklı oyun' sergiledi.

İlk yarıdaki başarılı oyunu, ikinci devre sürdüremedi ve gol bulmakta ve organizasyonda sıkıntılar yaşadı.