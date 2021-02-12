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Reha Kapsal

Reha Kapsal

12 Şubat 2021 | Cuma

Yazık olurdu!

'ın ligde en son maçında uzun süre 10 kişi oynamasından dolayı fiziksel yorgunluğu düşünerek takımı rotasyona sokması doğru bir tercihti.
Özellikle ilk yarıda hücum aksiyonlarında , N'Koudou ve ilk kez bir arada oynamalarından dolayı birbirlerini tamamlayamadılar.
Ve en önemlisi hücum organizasyonlarında sıkıntı yaşadılar.
evet gol attı ama hücum hattına daha çok top taşıması lazımdı.
Hücum opsiyonlarını belirleyici olarak kendine daha fazla güvenmeli.
İlk yarıda Beşiktaş golü buldu.
Ardından da duran toptan golü yedi.
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Aslında siyah-beyazlılar duran toplarda çok fazla gol yememişlerdi ancak dün bu zaafiyetini de çalışması gerektiği ortaya çıktı.
İlk yarı dengeli bir oyunla bittikten sonra ikinci devrede Beşiktaş çok rahat pozisyon üretmeye başladı.
Burada yalnız oyuncular beceri eksikliği değil konsantrasyon eksikliği de yaşadılar.
Hem final paslarda hem de son vuruşlarda daha fazla dikkatli olmaları gerek.
Vurmadan önce hangi köşeye vuracaklarını ve nereye pas vereceklerini saniyelik aksiyonlarda pozisyonları öncelleme becerilerini ortaya koymalılar.
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Bir de buna oyuna sonradan giren , , ve 'ın fazla katkı sağlayamaması eklendi.
Beşiktaş oyunu rakip sahaya yıktığı bölümlerde bu futbolcuların çok daha fazla sorumluluık alıp maçı uzatmalara bile götürmemeleri gerekirdi.
Kaleci , , ve 'in performaslarının yanında özellikle orta saha ve hücumda daha fazla oyuncu katkı sağlayamadı.
Özellikle ikinci devre oynadıkları oyunla turu geçmeyi fazlasıyla hak eden Beşiktaş eğer bir yenilgi ile Konya'dan ayrılsaydı yazık olurdu.

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Etiketler :
Hasic, Cenk Tosun, Ghezzal, Aboubakar, Welinton, vida, Rosier, Utku, Larin, N Koudou, Mensah, Beşiktaş, Sergen hocanın, Konya, Oğuzhan

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