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Gaziantep'in Sumudica'dan sonra Sa Pinto'yla da oyuna dizilişleri aynı.

Oyun felsefesi olarak herhangi bir değişikliğe gidilmemiş. Bir antrenör olarak yeni bir kulübe geldiğinde aynı formasyonda oyun oynatabilirsiniz ama oyun felsefesine derinlik katarak top ayağındayken değiştirmeniz gerekir. Zaten Pinto, bunun sinyalini ilk geldiği maçlarda vermişti.

Trabzonspor ilk devre sahayı istediği gibi genişletemedi.

Hücumda Ekuban ve Djaniny, dar alan becerisi olan futbolculardan olmadığından daha fazla orta saha ile savunma arasında mesafe bırakmayan Gaziantep'e karşı alan yaratamadılar.

Bu yerleşik savunmaya karşı set hücumuna en uygun oyuncunun Nwakaeme'nin olması beklenirdi.

İlk yarı bu oyuncunun kanadından etkili hücumlarla beraber çok hücum girişiminde bulundu bordo-mavililer. Nwakaeme'nin son vuruş kalitesinin istediği seviyede yapamadığından bir de gerekli final toplarında pası arkadaşlarına geçiremedi.

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Trabzonspor, Djaniny ve Ekuban'ın bireysel şahsi oyunları nedeniyle ilk devre rakip ceza sahasında 17 kez topla buluşmasına rağmen golü bulamadı. İlk yarı en olumlu hücum organizasyonundan birini savunma arkasına sürpriz koşu yapan Flavio'ydu. Bu topsuz koşu oyun görüşü, saha içindeki hücum organizasyonlarıyla ilgili set hücumlarına karşı saha içindeki kilidi açmak için en önemli formüllerden biridir. Bakasetas orta saha oyuncusu olarak bunu fazla denemedi.

Flavio, ilk devre olduğu gibi ikinci yarı savunma arkasına yaptığı koşuyla topu da Bakasetas'a bırakarak Trabzonspor adına çok önemli bir eşik atlama maçı gibi görünen bir karşılaşmada 3 puanın baş mimarlarından oldu.

Nwakaeme; Marlon iç kulvarda top aldığında ona çizgide daha konforlu alan yaratmak için hep içe kat etti. Bu oyun tercihi doğruydu.

Bu oyuncu tercihiyle de Marlon'un ikili oyunları daha fazla set hücumda görünmemesine neden oldu. Ekuban da içe kat edip, Kamil Ahmet'e koridor açmayı amaçladı. Ancak top hücumda çok kalmadığından Kamil kenardan fazla orta yapamadı.

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Hücumda da fazla pas trafiği, çabuk yön değiştirmeler, ikili oyunlar, eş kenar üçgenler istenilen düzeyde olmayınca bireysel oyuncuların saha içinde problemleri çözemeyeceği bir oyun oynandı. Futbolda her zaman fırsatlar boşluklardır.

Çizgi oyunlarınız istenilen seviyede değilse rakipten kazandığınız toplarla rakip eksik kaldığında orayı doğru kullanmak gerek. Trabzonspor bunu çok doğru bir uygulayarak golü buldu. Bakasetas'ın oyun içinde hareketliliği çok fazla değildi.

Onun transfer edilmesindeki en büyük etken anların, dokunuşların oyuncusu olması. Attığı golle bunu bir kez daha gösterdi. 'Sıradanlığı seçmek bir alışkanlıktır.

Kazanmayı seçmek de öyle...' Bordo-mavililerin Abdullah Avcı geldikten sonra takımın başarısındaki en temel unsurdu.