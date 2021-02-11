Bilen ile bilmeyen!

Oyuna iyi başlayan sarı-kırmızılılar, bu az sürenin devamını getiremedi. Bunun en temel etkeni Alanyaspor'un ön alan baskısı, orada kazanamadığı toplarda orta sahada yine baskı yaparak, 2'li 3'lü sıkıştırarak sarı-kırmızılı oyuncuları tehlikeli olacak şekilde kendi yarı alanına getirmedi ve geriye yönlendirdi. Aynı zamanda baskı sonucu kazandığı toplarda hızlı hücuma çıktı Alanyaspor. Bir de topa sahip olarak, kaleci Marafona'dan başlayarak oyunu kurdular ve özellikle bunu skorun 3-0'a geldiği 50'nci dakikaya kadar doğru yaptılar. İş işten geçtikten sonra Galatasaray takımı 3-0'dan sonra ön alan baskısına gitti. Galatasaray, Alanyaspor'a baskı yaparken özellikle ilk devrede ortak hareket edemediği gibi alanları da kapatamadı. Birbirleriyle bağlantıları iyi değildi. Kimin nereye çıkacağız, baskıyı nerede oluşturup, nerede kırdıktan sonra, nasıl hücum geliştireceği konusunda ortak akıl yoktu.

Galatasaray'ın yeni transferi Yedlin, hücumda etkili bir oyuncu. Savunmada alan yerleşiminde ve bire bir rakip dripling yaptığında çok rahat oyundan düşen bir görüntüsü var. Bir de buna Babel ve Belhanda'nın yardım götürmemesi eklenince, Alanyaspor o kanadı Davidson ve Moubandje'un ikili oyunlarıyla çok rahat kullandı. Alanyaspor orta sahası sahası daha ofansif, top tekniği yüksek, yumuşak oyunculardan kurulu. Berkan, Umut ve Salih… Üçü de genç ve becerikli oyuncular. Defansif yönleri güçlü olmayabilir ama teknik ve zekalarıyla özellikle orta sahayı çok rahat kontrol ederek Galatasaray orta sahasını oyundan düşürdüler. Alanyaspor'un daha iyi bir oyun oynamasını sağladılar. Özellikle savunma önünde Berkan ve Umut, yeri geldiğinde çok rahat top aldılar. Galatasaray'ın buna karşı hazırlanmış bir planı yoktu. Alanyaspor böylece orta sahadan hücuma çok doğru geçişler yaparak oynadı.

Maç 3-0 olduktan sonra Alanyaspor skoru koruma adına geriye yaslandı. Burada da sarıkırmızılılar pozisyon üretti. Tabii ki skorun 3-0 olması psikolojik olarak Alanyaspor'u daha rahatlattı gibi göründü. Skoru koruma telaşıyla kendi yarı alanını daha fazla yaslandı. Galatasaray da daha çok ön alana çıkıp, baskı yaptı ve çok oyuncular rakip kaleye giderek pozisyonlar buldu. Alanyaspor keyifli, planlanmış, kurgulanmış ve saha içindeki oyuncuların ne yaptığını bilen bir görüntüyle oyundaydı. Her oyuncunun rolleri ezberletilmiş, ortak akıl halinde hareket eden Alanyaspor'a bu oyunu oynatan teknik direktör Çağdaş Atan'ı tebrik etmek gerekir. Dün akşam iki ayrı Galatasaray vardı. Maç 3-0 olana kadar ve ondan sonrası… Eğer direkten dönen toplar ve kaçırdığı pozisyonları gol yapsaydı maçı uzatmalara götürebilir, hatta turu atlayabilir. Burada Fatih hocanın 0-0'dan 3-0'a gelirkenki bölümü çok doğru analiz edip, takımı adına dersler de çıkarması gerekir. Özellikle maçın 3-0'lık bölümüne kadar sahada takım halinde 'ne yaptığını bilen' Alanyaspor ile 'ne yaptığını bilmeyen' Galatasaray vardı.