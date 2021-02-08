Sınırları zorladı!

Beşiktaş, son 2 haftada 5 puan kaybedince Konya karşısında 3 puandan başka çaresi yoktu. Oyuna da iyi başladılar. Topa sahip olarak rakip yarı alanda etkili bir görüntü çiziyorlardı.

Ancak 21. dakikada N'Sakala'nın gördüğü gereksiz kırmızı karttan dolayı eksik kalmaları, yalnız 3 puan düşüncesiyle sahaya çıkan Beşiktaş'ın hızını kesmedi.

N'Sakala'nın eksikliğini hissetmeden saha içinde bir oyuncunun eksiğini kapatmak için mücadele eden ve oyuna da kafa yoran, pozisyonlar üreten-final paslarında sıkıntı yaşasa da- bir takım olarak golü bulmasını bildiler.

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Oyunun özellikle 10 kişi kaldıktan sonraki bölümünde Aboubakar üst üste maç trafiğinin yükünden dolayı zaman zaman performans verebildi.

Özellikle Ljajic'in Ghezzal'la rakip yarı alanda oyun görüşü en iyi olan iki oyuncunun saha içinde fark yaratması bekleniyordu.

Bu sorumluluğu yalnızca Ghezzal aldı. Hücum bölgesine top taşıdı, pas attı, duran topları etkili kullandı.

Rakip yarı alanda oyun istek ve arzusu da iyiydi.

Ljajic'in kaçak oynamaması gerekir. Zaten son haftalarda şans bulmaya başladı. Elinden geleni değil, gereğini yapması gerekir.

Saha içinde daha fazla sorumluluk alması gerekiyor. Toplu ve topsuz olarak. Sergen hoca daha önceden de Atiba ve N'Koudou değişikliği yapabilirdi. Saha içindeki dripling yapan oyuncu eksikliğini bir tek Rosier giderebilirdi.

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N'Koudou da adam eksiltme özelliğiyle rakibi de tehdit edip açık alanda bu özelliğiyle farkı yaratacak oyuncuydu.

Beşiktaş'ta Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta Welinton'un çekilmesi penaltıydı. Hafif bile çekilse dengesinden çok zamanlamayı bozar. VAR'ın müdahale etmemesi şaşırtıcıydı.

Rosier geldiğinden beri sağ kanat oyunlarında çok etkili. Bu sezon o mevkide oynayan oyuncular arasında en fark yaratan ve oyun kalitesiyle hücum gücü yüksek bir oyuncu.

Bu farkını Beşiktaş'ın 10 kişi kaldığı Konya maçında yaratmasını bildi. Beşiktaş bu kazanılan 3 puanı bu sezon çok doğru bir şekilde oluşan oyun hafızasının gücüyle kazandı.

Çünkü hiçbir zaman oyunu erteleyip skora oyun oynamadılar.

Olmazsa olmazları iyi, güçlü ve sürdürülebilir bir oyundu. Elde ettikleri yüksek enerji ve oyun gücü galip gelmek için 10 kişinin ortaya koyduğu sınırların zorlanarak alınan 3 puandan fazlasıydı.