Düzen!
Trabzonspor son haftalardaki başarılı performansını gerçekleştirirken, özellikle oynadığı oyunda topu rakibe bırakıp, direkt hücumu düşünerek bir oyun felsefesi seçmişti. Bu da eldeki kadroyla tutarlı bir oyun planıydı.
Denizlispor da Trabzonspor'un rakiplerine karşı yaptığı oyun kurgusunun aynısını uyguladı.
Topu bordo-mavililere bırakarak, kendi yarı alanında geçti.
Trabzonspor'u derinlemesine bir savunmayla karşıladı ve set hücumlarına oynamaya mecbur bıraktı. Trabzonspor'un ilk devre bunu çok istenilen seviyede yapamamasın sebebi, ön alan baskısını birlikte agresif bir şekilde yapamadıklarındandı. Trabzonspor, Denizlispor ileri çıkarken sayısal olarak eksik kaldığında topu kapıp direkt hücumla gol bulabilirdi. Bu pres birlikteliğini iyi uygulayamadılar.
Bununla beraber set hücumunda özellikle hücum oyuncuları ayağına top istediler, savunma arkası koşusu hiç denemeyip, bir de top ayaklarına geldiklerine çok çabuk topu kaybettiler. Trabzonspor savunmasının iki bekine Kamil ve Marlon'a topsuz koridor da açamadılar. Bir de buna Berat ve Baker'ın hücuma topsuz hiç destek vermemesi, Bakasetas'ın oyun hareketsizliğiyle beraber Djaniny gibi mobil bir forvetle oynarken daha fazla ceza sahası içine topsuz koşular yapması gerekirdi.
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Daha hareketli bir oyuna döndü. En önemlisi Bakasetas'ın attığı golde yüzü dönük oyunlarda iyi oynayan Djaniny, topu getiren oyuncuydu.
Djaniny'nin boşalttığı bölgede Bakasetas'ın aldığı doğru pozisyon ve topa iyi vuruşuyla Trabzonspor öne geçti.
Trabzonspor, bundan sonraki süreçte daha fazla hedef takım haline gelecektir. Çünkü ligde üst sıralara doğru tırmanışı başladığından rakipleri daha fazla topu Trabzonspor'a bırakıp set hücuma ittiği gibi hızlı hücum geçişleriyle de gol arayacaklardır.
Hem hücum hem de savunma organizasyonları farklılık gösterdiği gibi farklı kurgular da olacaktır.
***Saha içinde net görünen Abdullah Avcı, takıma hakim olduğu gibi futbolcular tarafından da sevilip, saygı görmesi de bu başarıda çok önemli. Hocanın kafasında yaratmak istediği; saha içinde ne oynadığını bilen, hücum ve savunma geçişlerini doğru yapan, disiplinli, her oyuncunun rollerinin ezberlendiği, saha içinde 'ben değil biz' diye hareket eden, başarılı olmak için aynı dili değil aynı duyguları saha içinde paylaşan, ne yaptığını bilen ve buna kafa yoran 'düzenli' bir takım var.
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