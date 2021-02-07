Önemli fark

Galatasaray maça topa sahip olarak başladı. Fenerbahçe de böyle olmasını tercih etti.

Galatasaray, ilk yarıda ceza sahasına yakın o son 20 metrede pozisyon üretmekte ciddi sıkıntı yaşadı. Burada Onyekuru, Mostafa, Arda ve Belhanda arasında istenilen hücum organizasyonlarında uyum gerekli seviyede değildi. Final toplarını da doğru kullanamadılar, hatta ilk devre isabetli şutu da yoktu sarı-kırmızılıların.

Fenerbahçe ilk yarı topu bıraktıktan sonra maçın başında Samatta ile pozisyona girdi. Birkaç pozisyon buldular. En büyük sıkıntıları pozisyonlar bulsalar da son vuruştaki beceri eksikliği yaşadılar.

Fenerbahçe, topu rakibe bıraktı, sahayı kontrol etmek istedi. Ancak futbolda unutulmaması gereken en önemli olgu, bu savunmaya akıl koyup, yalnız gol yememek üzere değil, topun ve rakibin peşinden koşmak üzere de değil, doğru oyun ve orta saha bölgesel baskılarıyla top kazanmaları gerekiyordu. Eksik kalacak rakiplerine karşı direkt kaleye gidecek, gol bulacak ve hücumun bir parçasını bularak oyun planını gerçekleştirmeleri lazımdı.

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İkinci yarının başında Galatasaray hücumda taktiksel uyumu doğru bir şekilde devreye girdi. Golü de buldular. Golden ve Mesut değişikliğinden sonra Fenerbahçe rakip yarı alanda daha fazla pas yapmaya başladı. Topa sahip olup, pozisyon ürettiler. Bu kez Fenerbahçe, hücum bölgesinde gireniyle, çıkanıyla hücum oyuncuları arasında beceri farkı çok yüksek olmadığından final pasları ve son vuruşlarda sıkıntı yaşadı.

Fenerbahçe için Mesut'un hazır olmaması, Pelkas ve İrfan Can'ın olmaması önemli eksikti. Ancak eldeki var olan kadroyla daha fazla taktiksel uyum ve odaklanmanın olacağı bir oyun tercih edilebilirdi.

Fenerbahçe forvet oyuncularının tarifi, 'Çok koşuyor, mücadele ediyor'la olmaz. 'Ne kadar becerikli, kaliteli, yetenekli, adam eksiltiyor, asist yapıyor, gol atıyor'la olur. İki takım arasındaki en temel 'farkı' maçta bu belirledi.

Galatasaray devre arasında hücum hattına Onyekuru ve Mostafa Mohamed transferini yaptı. Hem üzerine oyun kurabilecekleri hem de sayı (gol) çıkarabilecek iki tane iyi hücum oyuncusu aldılar. Belki çok hayal edilen bir derbi maçı olmasa da devre arasında bir yerde eksik görünüp doğru hamlelerle kapanan Galatasaray, diğer yandan eksik yönü olan hücum hattına doğru takviye yapmayan Fenerbahçe arasındaki 'fark' maçı Galatasaray'ın kendi lehine çevirmesine sebep oldu.