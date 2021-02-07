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Reha Kapsal

Reha Kapsal

07 Şubat 2021 | Pazar

Önemli fark

maça topa sahip olarak başladı. de böyle olmasını tercih etti.
Galatasaray, ilk yarıda ceza sahasına yakın o son 20 metrede pozisyon üretmekte ciddi sıkıntı yaşadı. Burada , , ve arasında istenilen hücum organizasyonlarında uyum gerekli seviyede değildi. Final toplarını da doğru kullanamadılar, hatta ilk devre isabetli şutu da yoktu sarı-kırmızılıların.
Fenerbahçe ilk yarı topu bıraktıktan sonra maçın başında ile pozisyona girdi. Birkaç pozisyon buldular. En büyük sıkıntıları pozisyonlar bulsalar da son vuruştaki beceri eksikliği yaşadılar.
Fenerbahçe, topu rakibe bıraktı, sahayı kontrol etmek istedi. Ancak futbolda unutulmaması gereken en önemli olgu, bu savunmaya akıl koyup, yalnız gol yememek üzere değil, topun ve rakibin peşinden koşmak üzere de değil, doğru oyun ve orta saha bölgesel baskılarıyla top kazanmaları gerekiyordu. Eksik kalacak rakiplerine karşı direkt kaleye gidecek, gol bulacak ve hücumun bir parçasını bularak oyun planını gerçekleştirmeleri lazımdı.

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İkinci yarının başında Galatasaray hücumda taktiksel uyumu doğru bir şekilde devreye girdi. Golü de buldular. ve değişikliğinden sonra Fenerbahçe rakip yarı alanda daha fazla pas yapmaya başladı. Topa sahip olup, pozisyon ürettiler. Bu kez Fenerbahçe, hücum bölgesinde gireniyle, çıkanıyla hücum oyuncuları arasında beceri farkı çok yüksek olmadığından final pasları ve son vuruşlarda sıkıntı yaşadı.
Fenerbahçe için Mesut'un hazır olmaması, ve 'ın olmaması önemli eksikti. Ancak eldeki var olan kadroyla daha fazla taktiksel uyum ve odaklanmanın olacağı bir oyun tercih edilebilirdi.
Fenerbahçe forvet oyuncularının tarifi, 'Çok koşuyor, mücadele ediyor'la olmaz. 'Ne kadar becerikli, kaliteli, yetenekli, adam eksiltiyor, asist yapıyor, gol atıyor'la olur. İki takım arasındaki en temel 'farkı' maçta bu belirledi.
Galatasaray devre arasında hücum hattına Onyekuru ve transferini yaptı. Hem üzerine oyun kurabilecekleri hem de sayı (gol) çıkarabilecek iki tane iyi hücum oyuncusu aldılar. Belki çok hayal edilen bir maçı olmasa da devre arasında bir yerde eksik görünüp doğru hamlelerle kapanan Galatasaray, diğer yandan eksik yönü olan hücum hattına doğru takviye yapmayan Fenerbahçe arasındaki 'fark' maçı Galatasaray'ın kendi lehine çevirmesine sebep oldu.

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Etiketler :
Fenerbahçe, Onyekuru, Mostafa, Arda, Belhanda, Pelkas, İrfan Can, Mostafa Mohamed, Samatta, Galatasaray, Mesut, Golden, Derbi

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