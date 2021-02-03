İstikrar!

F.Bahçe'nin Hatayspor karşısında çıkan 11'ine baktığımızda en teknik oyuncusu Szalai'ydi. F.Bahçe topu Hatayspor'a bırakıp yeri geldiğinde ön alan baskısı yaptı. Yeri geldiğinde de kendi yarı alanında oyunu kabul etti.

Ön alan baskısıyla maça başladılar bunu devam ettirememenin en büyük sıkıntısı, birlikte baskı yapma pratiğinin istenilen seviyeye ulaşmaması. Özellikle dakikalar geçtikçe baskı etkisiz kaldı.

İlk yarıda Serdar ile Szalai alan boşaltıp öne çıktığında savunma arkasına atılan toplarda da pozisyon buldu Hatayspor. Üç tane atletik oyuncuyla pozisyon ürettiler. Ön alanda baskı yoksa rakip alan ve zaman bulmuşsa bu topu savunma arkasına rahat geçirir. Burdaki oyun anlayışı da iyi değildi.

Doğru bir savunma yerleşimi olması gerekirdi. Kalesinden alan boşaltarak değil aksine kaleye yaklaşarak savunma yapmalılardı.

Sarı-lacivertlilerin, yoğun baskıyı yönlendireceği bölge Hatay sol beki Mesut'un üzerinde olması gerekirdi.

Nazım ve Samuel'le ikili oyunu rakibin sol kanadına doğru yoğunlaştırdılar. Buradan çözüm de oluşturup Thiam'la de buldular.

Tabii ki devre arası Gustavo çıktıktan sonra Mert Hakan, Ozan'ın yanına geldi.

4 hücumcuyla da önde oynadılar.

Esas buradaki problem topun hücuma nasıl çıkacağıydı. Top öne çıkmadığı gibi basit top kayıpları oldu, oyundan düştüler.

İkili mücadeleleri kaybetti, pas yapamadı. Bunu yalnız 3 günde bir maç yapmakla açıklayamayız rakip de aynı maç trafiğinde oynuyor.

Burada Erol hocanın ikinci yarı derinlemesine savunma yapıp bütün hücumcuları oyuna alması doğru değil. Doğru olan kontrollü savunma yapmak. Rakip iyice geri düştüğü için öne çıkan ve sayısal olarak rakip kaleye fazla gelen Hatay vardı.

Hatta Lemos alınıp 3'lü savunmayla, top Hatay'dayken 5-4-1 gibi oyunun merkezini ve kenarları kapatıp Hatay'ın hücum zenginliğini akıl üreterek etkisiz hale getirebilirlerdi. Sahanın çağırdığı oyunlar değil bunlar. F.Bahçe'de saha içinde top yapacak, oyunun yönlendirecek oyuncu profili ve oyuncular da yoktu.

F.Bahçe'nin tabii ki G.Saray derbisi öncesi aldığı 3 puan bu kadar kötü oynamışken çok önemli. Ne kadar etkisiz oynayıp 3 puan aldığı maçın tanımını Altay'ın mükemmel performansı anlatıyor.

Maç zaten Hatay ile F.Bahçe arasında değil Hatay ile Altay arasında geçti , özellikle 2. devrede.

F.Bahçe, topu rakibe verdi. Yeri geldiğinde oyunu da verirsiniz ama rakibe bu kadar pozisyon vermezsiniz. F.Bahçe'nin ne bireysel ne bölgesel ne de takım halinde iyi savunma yapmadığının göstergesidir.

Sarı-lacivertliler, oyuncu ve günlük performans odaklı takım kuruyor. Tabii ki sonuç almak da böyle sağlanıyor. Bu doğaçlama oyunla kazanabilirsiniz nitekim de Hatay maçı bunun son örneği. Ama F.Bahçe için en büyük sıkıntı istikrar oluşmaması. Güçlü sürdürülebilir oyunun da istikrara ihtiyacı vardır.