İkili!

Sarı-kırmızılı takımın Gaziantep deplasmanında ilk 15 dakikalık oyun başlangıcı gayet iyiydi. Topun kaptırıldığı yere bölgesel baskı yapıp bunlarla hızlı ikili oyunlarla pozisyon üretmek istediler. Bu 15 dakikalık süreç sonrası G.Saray bu baskıları götürmedi ve çabuk oynamadı.

Ayrıca iki kenar beki Linnes ve Saracchi'nin hücumda kenar orta kalitesi iyi olmadığından oyunu genişlettiğinde sonuç da üretemediler. Bir de Babel'in adım frekansını daha ayarlayıp ofsayta girmeden atılan toplarda daha doğru pozisyon alması gerekirdi.

Çünkü Gaziantep hem az baskılı savunma yaparak rakibine alan bırakıp hem de orta sahaya kadar savunmayı çıkarıp takım halinde tek hatta oynamaya başladı. Burada savunma arkasına atılacak toplar çok önemliydi. Bu denemelerde Babel'in ofsaytta kalmasından dolayı atılan goller geçerli sayılmadı.

Kalenizden uzak savunma yapınca Gaziantep gibi alan açıp topsuz öne doğru gelen bir takıma karşı Emre ve Belhanda'nın savunma arkası koşuları daha fazla denemesi gerekirdi. Hatta buna Linnes ve Saracchi de sayılabilir.

Sarı-kırmızılı takımın en büyük sıkıntısı savunma arkası koşuları sadece bu maç değil genel olarak yapamaması.

Topsuz koşu hücum organizasyonlarında en etkili silahtır. Özellikle orta saha oyuncularının ve kenar beklerinin yapacağı koşular.

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İkinci yarı Fatih Terim doğru oyuncu değişiklikleri ile daha fazla alan bulacağını düşünerek Onyekuru ve Kerem değişikliği yaptı. G.Saray hem hızlı hem savunma arkasına sarkan bu oyuncularla pozisyon üretmeyi düşündü.Onyekuru savunma arkasına koşu yapan, pozisyon alabilen akıllı bir oyuncu. Transferinden sonra daha ilk çıktığı maçta farkını ortaya koydu.G.Saray 1-0 öndeyken 2-0 öndeyken geriye yaslandı. Özelikle 1-0 öndeyken pozisyon da verdi. Rakibin kullandığı duran toplarda yerleşimi daha doğru yapmalılar.G.Saray kendi kazandığı serbest vuruşları ise etkili kullanamadığı gibi bir de rakip için hızlı hücum geçişleri verdi. Oyunun ilk yarı ve ikinci yarı bölümünde saha içinde gelgit yaşadılar, skoru aldıkları zaman da bu net şekilde göründü. Oyunun temposunu yükseltip düşürecek saha içinde oyun aklına ihtiyacı var sarı-kırmızılıların.G.Saray, 17 maçtır kendi evinde yenilmeyen G.Antep'i atanıyla tutanıyla yani Muslera ve Onyekuru 'ikili'sinin performansıyla yenip, 3 puanla zor deplasmandan ayrılmasını bildi.