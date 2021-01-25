Önemli!

Galatasaray'ın farklı Denizlispor galibiyetinden sonra Malatya deplasmanı performansı merak ediliyordu. Bunun nedeni sarı-kırmızılıların pandemi döneminde geçen sene ve bu sezon çok olumlu olduğu söylenemez. Galatasaray, Malatya'da yalnız rakiple değil zeminle de çok uğraştı. Çok kötü bir zeminde oynamaları, onlar gibi topa sahip olup, pas tekniği oyuncularla çok elverişli değildi. Sarı-kırmızılılar, bu zeminde iki işi olumlu olarak bir arada yapmaya çalıştı. Hem zeminle mücadele etti, hem de topa sahip olup, gol üretmek istedi. Buna karşılık Malatya bozmaya yönelik bir oyun oynadı. Bir de buna Feghouli gibi oyun görüşü yüksek oyuncunun erken sakatlanması, Belhanda, Emre Akbaba ve Arda gibi oyuncuların verimsizliği eklenince oyun kalitesi de düştü.

Malatyaspor'un derinlemesine savunması, Babel gibi hareketli bir ismin istemediği bir oyundu. Burada devreye girecek hücum opsiyonlarından biri Emre Akbaba ve Babel'in iki 8 numara orta sahanın savunma arkası koşu da denemesi gerekirdi. Bunu denemedikleri gibi şutör oyuncular, bu kötü zeminde şut atmayı da düşünmedi. Tabii ki böyle oyunlara en önemli anahtar faktörlerden biri de oyunu genişletmektir. Hücumdaki çizgi oyuncuları içeri girerek savunmanın sağ beki Linnes ile sol beki Saracchi'ye koridor açtılar. İkisinin de orta kalitesi çok kötüydü. Bu da hücum opsiyonlarından biri olarak genişleyen hücumlarda yapılan ortaların etkisizliğinden pozisyon bulmakta zorlandı sarı-kırmızılılar.

Bir haftada 3 maç oynanan bu pandemi sürecinde fiziksel ve mental olarak da yıpranan oyuncuların ve takımların önceliği sahadan 3 puanla ayrılmaktır. Galatasaray, zemin ve oyun istenilen kalitede olmasa da çok önemli bir 3 puanla Malatya'dan döndü. Her maçta göze hoş gelen keyif veren futbol değil en önemlisi sahadan istenilen 3 puanla ayrılmanın daha 'önemli' olduğu bir lig maratonu yaşıyoruz.