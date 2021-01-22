Sorumluluk

Fenerbahçe'nin Sivas deplasmanında sahaya çıkan ilk 11'inde oyun görüşü olan tek oyuncu Pelkas'tı. Sarı-lacivertliler, çıkan kadroyla iki şey yapmalıydı. Ya fiziksel tempo yapacaktı veya bunu topla gerçekleştirecekti. Pasla bunu yapacak bir takım değiller.

Alan daraltarak baskı oluşturması gerekliydi, Çıkarken kazanılacak toplarla pozisyon üreteceklerdi.

Kazanılan penaltı da buna benzerdi.

Ama ön alan baskısı, sürekli olarak rakibe hissettirilemedi.

Bu baskıyı götüremedikleri için tempo yapamayan F.Bahçe ortaya çıktı. Topu kaptıklarında çok etkisiz kaldılar. Hem pas hızı hem oyun hareketliliği olmadığı gibi çıkan kadroda adam eksilten oyuncu olmaması da en büyük handikaptı.

F.Bahçe, ne merkezden ne sağ ne de sol kanattan rakibine baskı yapıp bu üç alanı da kullanamadı. Özellikle üç tane forvet oyuncusu içinde tamamlayıcı oyuncular olsa bile belirleyici olmadığı için oyunu bir oyuncu üzerinden kuramadılar.

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Top ayağındayken de hücum seti olarak yapamadılar. Üç oyuncu da beceri eksikliği olan, dar alanda etkili olamayan isimler. Aynı zamanda Thiam ve Valencia'nın çizgide oynaması hücuma gelen toplarda üretkenliği kısıtlıyor.

Final toplarında tercihlerde yerleşik savunmaya dizilmiş setlerin de gerçekleşmesi zor bir hale geliyor.

F.Bahçe istim üzerindeyken maçları kazandığında belki keyif veren bir oyun oynamıyordu.

Ama saha içinde daha fazla mücadele ortaya koyan bir görüntüdeydi.

Sivasspor karşısında 'sorumluluk' almayan futbolcu sayısı çoğalınca işler kötüye gitti. Bunun nedeni saha içindeki oyun kalitesinden daha çok mücadele, coşku, tutku, kazanma arzusu son maçlardaki gibi olmayınca üretkenlikte sıkıntı çekti.

Çözümü üretmekte de zorlanınca ve eldeki çıkan kadro oynamayan oyuncuların eksikliğini hissederek çıktığı bir deplasmanda son haftalardaki benliğinden uzak gözüktü.

Oynadığı 90 dakikada pozisyon bulamadığı gibi rakibine mental anlamda da galip geleceğini hissettiremedi.

Ancak 1 puan alabilirdi. Erol Bulut'un bu maçla ilgili ajandasına yazacağı takımın olumsuz görüntüsüyle ilgili çok notlar olmalı.