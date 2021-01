Sonuç odaklı

Fenerbahçe oyuna hücumda çizgilerde iki tane santrfor özelliği olan Valencia ve Thiam ile başladı. Böylece hücum hattında üç tane santrfor profilinde oyuncu ile mücadele etti.

Eğer bu tercihle oyun başlangıcınız oluyorsa burada iki çizgi oyuncusu Nazım ve Novak'ın o koridoru daha fazla kullanması ve içeri daha fazla top taşıyıp orta yapması gerekiyor.

Bunu zaman zaman doğru bir şekilde uyguladılar. Zaman zaman da Nazım ve Novak gerektiği kadar doğru yerde durmadı.

Öne ve çizgilere gidip rakip ceza sahasına yakın oynayabilir, rakip Ankaragücü geriye yaslandığında daha farklı organizasyonlara imza atabilirlerdi.

Fenerbahçe, maçın ilk yarısında çok basit pas hataları yaptı. Bu bir an önce golü bulma telaşından olduğu gibi topun önündeki oyuncuların pasları kesmelerinden de kaynaklandı.

Özellikle topa ritim verildiğinde Pelkas'ın biraz daha fazla gezmesi gerekir. Top hangi koridorda, hangi oyuncudaysa topun önündeki kişi olarak arkadaşlarına pas koridoru oluşturmalı...

Pelkas gibi bir yetenekli oyuncu ile Fenerbahçe rakip kaleye daha çok dikine gidebilir ve daha üretken hale gelebilir.

H H H

Tabii Fenerbahçe'de Mesut Özil geldikten sonra, takımdaki bu organizasyon seviyesinin çok daha kaliteli bir hale geleceği gün gibi aşikar.

Sakatlıktan döndükten sonra formunu bulan Nazım Sangare, her geçen gün performansını üzerine koyarak gelişim göstermeye devam ediyor.

Sarı-lacivertliler son 5 maçta 15 puan topladı. Bu yoğun lig ve kupa fikstüründe, önemli eksikleri olmasına rağmen yoluna kayıpsız devam etmesi sarı-lacivertlilerin hedefleri açısından çok önemli...

Futbolda her maçın ayrı hikayesi var. Fenerbahçe bu seri galibiyetleri alırken planlama ve bunları sahada uygulama becerisi ile öne çıktı.

Fenerbahçe'de şu ana kadar net olarak görülen 'göze değil sonuca' giden bir oyun var ve Mesut ile daha da iyiye gidecek gibi görünüyor.