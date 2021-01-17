Oyun ve sayı

Antalyaspor. son haftalarda topu rakibe bırakıp saha içi yerleşiminde savunmadaki pozisyonunu 6-3-1 formasyonunda oynayıp, hızlı hücum çıkışlarıyla oynuyordu. Bunu da sağ çizgide Gökdeniz, sol ise Hamilton ile deneyen bir takım. Bu çıkışlara orta sahadan Fredy'nin de ciddi desteği var.

Böyle, hem oyunun merkezini hem de çizgileri kapatan takımlara karşı ilk golü bulmak çok önemli. Atılacak golden sonra daha fazla risk alıp, daha çok öne çıkarak Trabzonspor lehine daha rahat bir oyun olabilirdi.

Oyunun başında Ekuban'ın kaçırdığı penaltı gidişatı etkiledi. İşin enteresan yönü de Trabzonspor belki son 10 yılda penaltı atacak oyuncu eksikliğini çeken bir takım. Kırılma anını doğru bir şekilde lehine çeviremedi bordo-mavililer.

Bundan sonraki süreçte Ersan'ın atılmasıyla 10 kişi kalan Antalyaspor, formasyonu 4-4-1'e döndü.

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Bu noktada Trabzonspor'un hücum etme planlarının değişmesi gerekirdi.Hem oyun başlangıcında, hem de rakibi 10 kişi kaldıktan sonra Trabzonspor top ayağındayken 2-3-5 formasyonuna dönmeliydi. Hücum organizasyonunu böyle yapmalıydı. Bu planın içini doldurmak için de pas ritminin daha çabuk olması, daha fazla yön değiştirip oyunu genişletmesi gerekiyordu. Bunu yaptıktan sonra da Abdülkadir başta olmak üzere diğer oyuncular, iç koridor (half space) topsuz koşularını denemeliydi.Trabzonspor, merkezden değil daha fazla genişlettikleri çizgi oyunlarıyla rakip karşısında etkili olabilirdi. Bu hücum opsiyonlarını sağlamak için de hem pasın yoluna daha fazla çıkıp, aynı zamanda da yeri geldiğinde savunmanın önü ama savunmanın arkasına fazla koşular da denemesi gerekirdi.Bunu doğru bir şekilde yapamayan bordo-mavililer, zaten sezon başından beri çok sağlıklı hücum organizasyonlarını beceremeyen, eldeki oyuncuların kalite eksikliğinden de muzdarip olan bir takımdı. Hücumdaki kısırlık ve üretken olamama, böyle kapanan takımlara karşı bir de erken gol yeyip oyunu açamadığınızda, anahtar hücum oyunlarının çeşitliliğini de istenilen seviyede yapamazsanız sıkıntı yaşarsınız. İstediğiniz skoru da tabi ki alamazsınız.

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Geçen yıl iki kenar beki Pereira ve Novak goller atıp attırırken, bu yılki iki bek Serkan ve Marlon yetersiz ve teksiz kalıyor. Trabzonspor'un oyunu genişletip, çizgi oyunlarını uygulayamamasının en temel sebeplerinden biri de iki kenar bekinin etkisizliği.

Sörloth'un geçen sezon ortaya koyduğu santrfor performansı, ender oyuncu tiplerinden biri olduğundan ülkemizde bu kadar konuşuldu. Geçen yıl hem oyun, hem gol sayısı çıkmıştı.

Bu sene gelen iki santrfor Djaniny ve Afobe'den (Afobe gol atmasına rağmen) ne oyun, ne de gerekli gol sayısı çıkmıyor. Çıkmaz da…