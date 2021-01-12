Öğren, planla, kullan!

Fenerbahçe'nin son bir haftada oynadığı üçüncü maç Erzurum deplasmanıydı. Hem havanın soğuk olması, hem zeminin kötülüğü, bir de buna rakım olarak yüksek bir deplasmana gidilmesi eklenince; bu maç üzerinde ilk öncelik üç puan alınmasıydı. Nitekim de öyle oldu. Oy un içinde ilk devre Hakan ile Pelkas'ın enerjisi oldukça yüksekti. Bu takıma da yansıdı ve ilk yarının uzatma dakikalarında F.Bahçe golü buldu. İkinci devrede de çok erken atılan gollerle maçı kazanmasını bildi. Tabiki 4 maç öncesine baktığımızda daha farklı konuşmaların yapıldığı bir takım olarak; bu maç yoğunluğunda 12 puan almak, moral motivasyon olarak toparlanmak, ilerideki hedeflere doğru kilitlenmek açısından sarı-lacivertliler açısından çok önemliydi. Bu maçın gole kadar olan bölümünden ve genel olarak da 4 maçlık periyot için alınacak önemli dersler olmalı. Caner'in savunmada ciddi pozisyon hataları var.



Hücumda evet bir asist yaptı ama sıfıra inmeden orta sahayı geçtikten sonra devamlı uzun top atması, Sadık'ın da yerleşik savunmada stoper olarak keza yine uzun top denemesi; oyunun F.Bahçe lehine açılmayan bölümündeki en büyük sıkıntılarıydı. Bir de buna Pelkas gibi F.Bahçe'nin en yetenekli ve zeki oyuncusunun hücumda sol çizgide değil, Mert hakan gol atsa bile esas santrfor arkasında oynaması gerekirdi. Çünkü saha içi organizasyonunu yapabilecek birinci oyuncu Pelkas. Bununla beraber bazı oyuncuların üzerine devamlı fazla yük bindiğinden, hastalıktan da çıktıklarından, o gelgitleri yaşaması oyun içinde gayet normal. Bundan evvel olduğu gibi Sinan değişikliğinde de, Erol hocanın oyuncusuna illaki bir şeyler anlatarak otoritesini sorgulatır duruma düşmemesi gerekir. Bunu iyini niyetle yapmıştır mutlaka. Ama bu daha önce de oldu çıkan oyuncularla ilgili. Bunun halledileceği yer kulüp ve tesislerdir. Dün tecrübedir; yapılan olumlu ve olumsuz işlerin doğru bir sentezini yapıp, gelecekte o hataları yapmamak için öğrenmek gerekir. Gerekir ki, bir daha o hatalar yapılmasın. Yarın tahmindir; iyi hazırlanmak, eksikler üzerinden iyice geçmek ve en önemlisi de en iyisini planlamak gerekir. Bugün fırsattır; o anı en iyi şekilde yaşamak için doğru hazırlanmak ve bunu da iyi kullanmak gerekir. Erol Bulut gibi genç bir teknik adamın da başarılı olması için, çok iyi bir gözlemci olarak bu üç ana unsuru en iyi şekilde analiz etmesi gerekir.