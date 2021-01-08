Strateji

Fenerbahçe son iki maçta aldığı 6 puan ile moral ve motivasyonu yüksek bir şekilde Alanyaspor karşısına çıktı. Konuk ekip topa sahip olarak oynayan, saha içi organizasyonları, yerleşimleri konumlanmaları sahanın her bölümünde yardımlaşmaları başarıyla uygulayan bir takım. Ayrıca uzun süredir birlikte oynayıp oyun pratiğini geliştirmiş bir takım. Çağdaş hocayla da bunu bu sene daha da üst seviyeye taşıdılar. Fenerbahçe'yle oynadığı oyunun tanımı, 'büyük takım böyle oynar mı' olacaktır. Eğer rakibinizin oyunu sizden daha güçlüyse saha içinde bütünlükle hareket etmeniz gerekiyor.



Top rakipteyken doğru bir şekilde pozisyon alan, birbirlerinin açığını kapatan, yüksek konsantrasyon ve disiplini bulanan bir Fenerbahçe vardı karşılarında... Oyunun her alanında toplu ve topsuz oyunda birbirlerine destek verdiler. Oyunun başlangıcında Fenerbahçe çok doğru bir şekilde ön alan baskısı yaptı. Golü bulduktan sonra da topu rakibine bırakıp orta sahada rakibini karşıladı.



Burada hem savunma hem orta saha hem de forvet oyuncuları takım oyununu çok doğru uygulayarak rakibinin dikine top yapmasını başarılı bir şekilde önledi. Fazla geri yaslanarak bu bölgeleri doğru kapatmadığında da Alanya pozisyon üretti, Fenerbahçe'nin üzerine gidip tehditkar bir görüştü verdi.



Fenerbahçe'nin ikinci golü hem ikili oyun hem de hazırlanış açısından mükemmel ve birinci sınıf bir goldü. Sarı-lacivertlilerin saha içindeki organizasyonu şu anda istenilen seviyede değil. Mutlaka daha fazla savunma ve hücum planları olmalı... Mevcut oyuna taktiksel ve felsefe olarak daha fazla derinlik katması gerekir Erol hocanın... Böyle 3 gün arayla oynanan maçlarda oyunun da stratejisi çok önemli… Saha içindeki senaryolara göre, rakibe göre, skora göre eldeki oyunculara göre bunu çok doğru bir şekilde kurgulamak gerekir. Belki Fenerbahçe, oyun olarak Alanyaspor karşısında üstünlük kuramadı ama böyle maçlarda bir takım için en önemli unsur skoru bulup sahadan galibiyetle ayrılmaktı.