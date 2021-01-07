Geri bildirim

Trabzonspor, Karagümrük maçında oyunun temelinde bazı şeylerin değiştiğinin ufak ufak emarelerini göstermişti.

Göztepe karşısında da bunun seviyesini daha da yukarıya doğru çektiğini gördük.

Bazı şeyler saha içinde dört dörtlük olmasa da aynı oyuncu kadrosuyla son maçlarda daha üzerine koyan görüntü sergiliyor bordo-mavililer. Avcı'nın ilk geldiği dönemde alınan galibiyetlerde bu olumlu oyun farkı hissedilmiyordu.

Zamanla bu değişimin olumlu olarak takıma yansıdığı görülüyor.

Daha dikine ön alan baskısı yapıp, stoperlerin ve orta sahanın alan daralttığı bölümlerde; rakibinin savunmadan oyun kurmasını engelleyip aynı zamanda da zayıf bölgesine doğru yönlendiriyor oyunu bordo-mavililer.

Yine hücum bölgesinde top kaybı olduğunda, 2-3 oyuncu ile anlık baskılar doğru yapılıyor.

Eğer top geriye kazanılmazsa, bu kez de orta sahaya gelip burada pozisyon oyunu bölgeler arasında çok dengeli yapılıyor.

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Kazanılan toplarla kaleye daha direkt hücum geçişleri yapan olumlu hücum aksiyonları oluşmaya başladı. Eğer burada final pası ve son vuruş becerisini göstermiş olsalardı, maçı daha önce bile koparabilirlerdi.

Bordo-mavililer, oyunda zaman zaman tempo yükseltiyor, zaman zaman da daha sabırlı oynayarak (aktif dinlenmeyi) doğru şekilde takım halinde ortak akıl oluşturarak doğru uyguluyorlar.

Takım coşkuları, Konsantrasyonları ve disiplinlerinde, Avcı'nın ilk geldiği döneme göre de ciddi ilerleme kaydettikleri görülüyor.

Bordo-mavililer, transfer edilecek oyuncularla; başta sol bek, orta saha ve santrfor olmak üzere hem takım olarak pozisyon eksikliğini giderip, hem de daha fazla çalışarak farklı hedeflere doğru gidebilir.

Teknik adam olarak, takımınıza teorik ve pratik olarak yaptırdığınız çalışmaları; saha içerisindeki bu değişimi ve gelişimi görmek istersiniz. Yani "oyun ve oyuncudan geri bildirim almak" gerekir. Avcı'nın da olumlu yönde dönüş almak istediği de tam olarak buydu.